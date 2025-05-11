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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250511/خبير-برازيلي-دعوة-بوتين-للسلام-لم-تكن-مفاجئة-وموسكو-مهدت-لذلك-بخطوات-متتالية--1100391810.html
خبير برازيلي: دعوة بوتين للسلام لم تكن مفاجئة وموسكو مهدت لذلك بخطوات متتالية
خبير برازيلي: دعوة بوتين للسلام لم تكن مفاجئة وموسكو مهدت لذلك بخطوات متتالية
سبوتنيك عربي
يعتقد الصحفي البرازيلي الدولي ومؤلف كتاب عن المقاومة في دونباس، إدواردو فاسكو، أن اقتراح بوتين باستئناف المفاوضات كان متوقعًا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T06:35+0000
2025-05-11T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
العالم
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وقال فاسكو لوكالة "سبوتنيك": "المقترحات المقدمة من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي لم تكن جدية على الإطلاق".ووفقًا للخبير، فإن اللقاءات الثنائية التي عقدها بوتين في خضم الاحتفالات بعيد النصر، وخاصة مع الرئيسين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والصيني شي جين بينغ، ربما كان لها أيضًا تأثير على اقتراح العودة إلى طاولة المفاوضات مع كييف.وأوضح: "الجميع يعلم أن الصين والبرازيل شريكان في مبادرة وساطة غير رسمية للتقريب بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس البرازيلي نفسه كان قد وعد في وقت سابق بإجراء محادثات سلام مع بوتين، وكما تقول وسائل الإعلام، فقد فعل ذلك".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديوالكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100389834.html
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حصري, روسيا, العالم
حصري, روسيا, العالم

خبير برازيلي: دعوة بوتين للسلام لم تكن مفاجئة وموسكو مهدت لذلك بخطوات متتالية

06:35 GMT 11.05.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . POOL
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يعتقد الصحفي البرازيلي الدولي ومؤلف كتاب عن المقاومة في دونباس، إدواردو فاسكو، أن اقتراح بوتين باستئناف المفاوضات كان متوقعًا.
وقال فاسكو لوكالة "سبوتنيك": "المقترحات المقدمة من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي لم تكن جدية على الإطلاق".

وتابع: "بالنظر إلى الماضي، كان يجري التحضير لاقتراح روسي أكثر جرأة على مدى شهرين، لأن موسكو علقت في البداية الهجمات على منشآت الطاقة من جانب واحد في مارس/آذار - أبريل/نيسان (لم تفعل أوكرانيا)، ثم اقترح الكرملين هدنة عيد الفصح، ووافقت أوكرانيا عليها، وأخيرا هدنة يوم النصر، التي تجاهلتها كييف".

ووفقًا للخبير، فإن اللقاءات الثنائية التي عقدها بوتين في خضم الاحتفالات بعيد النصر، وخاصة مع الرئيسين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والصيني شي جين بينغ، ربما كان لها أيضًا تأثير على اقتراح العودة إلى طاولة المفاوضات مع كييف.
وأوضح: "الجميع يعلم أن الصين والبرازيل شريكان في مبادرة وساطة غير رسمية للتقريب بين روسيا وأوكرانيا، والرئيس البرازيلي نفسه كان قد وعد في وقت سابق بإجراء محادثات سلام مع بوتين، وكما تقول وسائل الإعلام، فقد فعل ذلك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
05:19 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.

كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.

وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
الكرملين يحدد شرط إرساء السلام المستدام في أوكرانيا
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