https://sarabic.ae/20250511/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-العديد-من-الدول-الغربية-تريد-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-1100396295.html

رئيس وزراء سلوفاكيا: العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا

رئيس وزراء سلوفاكيا: العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، أن العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T08:59+0000

2025-05-11T08:59+0000

2025-05-11T09:06+0000

روسيا

العالم

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وقال فيتسو للصحفيين في مؤتمر صحفي: "من المهم للغاية بالنسبة للعديد من الدول الغربية أن تستمر هذه الحرب".وتابع: "أعتقد أن وجهة النظر هذه ستتغير، وسأذكر مرة أخرى أن هذه مسألة تخص أوكرانيا وروسيا، إذا كانوا مهتمين بالتفاوض، فليتفاوضوا"، مذكراً بأن الغرب قد عطل بالفعل إحدى محادثات السلام هذه في عام 2022.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة. كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي

https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html

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