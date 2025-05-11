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الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
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رئيس وزراء سلوفاكيا: العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا
رئيس وزراء سلوفاكيا: العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، أن العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T08:59+0000
2025-05-11T09:06+0000
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وقال فيتسو للصحفيين في مؤتمر صحفي: "من المهم للغاية بالنسبة للعديد من الدول الغربية أن تستمر هذه الحرب".وتابع: "أعتقد أن وجهة النظر هذه ستتغير، وسأذكر مرة أخرى أن هذه مسألة تخص أوكرانيا وروسيا، إذا كانوا مهتمين بالتفاوض، فليتفاوضوا"، مذكراً بأن الغرب قد عطل بالفعل إحدى محادثات السلام هذه في عام 2022.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة. كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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روسيا, العالم

رئيس وزراء سلوفاكيا: العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا

08:59 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 09:06 GMT 11.05.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو
الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© POOL
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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، اليوم الأحد، أن العديد من الدول الغربية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا.
وقال فيتسو للصحفيين في مؤتمر صحفي: "من المهم للغاية بالنسبة للعديد من الدول الغربية أن تستمر هذه الحرب".

وهذا ما يفسر معارضة بعض الدول للمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "أعتقد أن وجهة النظر هذه ستتغير، وسأذكر مرة أخرى أن هذه مسألة تخص أوكرانيا وروسيا، إذا كانوا مهتمين بالتفاوض، فليتفاوضوا"، مذكراً بأن الغرب قد عطل بالفعل إحدى محادثات السلام هذه في عام 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
مسؤول سابق في البنتاغون: عرض بوتين يحرج زيلينسكي ويكشف ضعف الموقف الأوروبي
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