https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الصينية-تعلق-على-اقتراح-بوتين-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100423480.html

الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T07:54+0000

2025-05-12T07:54+0000

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وقال لين جيان، إن "الصين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا"، وذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي باستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية الانخراط في الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول لجميع الأطراف، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يلتزم به نظام كييف.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا هل تمهد "مبادرة بوتين" لحل دائم للأزمة الأوكرانية... برلماني جزائري يوضح أسباب الترحيب الدولي

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