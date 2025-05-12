https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الصينية-تعلق-على-اقتراح-بوتين-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100423480.html
الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T07:54+0000
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وقال لين جيان، إن "الصين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا"، وذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي باستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية الانخراط في الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول لجميع الأطراف، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يلتزم به نظام كييف.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا هل تمهد "مبادرة بوتين" لحل دائم للأزمة الأوكرانية... برلماني جزائري يوضح أسباب الترحيب الدولي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.
وقال لين جيان، إن "الصين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا"، وذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي باستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية الانخراط في الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول لجميع الأطراف، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم أمس الأحد، أمام وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/ أيار المقبل.
وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار
يلتزم به نظام كييف.
وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي،
مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.