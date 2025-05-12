الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الصينية-تعلق-على-اقتراح-بوتين-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100423480.html
الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T07:54+0000
2025-05-12T07:54+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وقال لين جيان، إن "الصين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا"، وذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي باستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية الانخراط في الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول لجميع الأطراف، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يلتزم به نظام كييف.وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا هل تمهد "مبادرة بوتين" لحل دائم للأزمة الأوكرانية... برلماني جزائري يوضح أسباب الترحيب الدولي
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الصينية تعلق على اقتراح بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

07:54 GMT 12.05.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
تابعنا عبر
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.
وقال لين جيان، إن "الصين ترحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في أوكرانيا"، وذلك تعليقا على اقتراح الرئيس الروسي باستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية: "إننا نرحب بكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، ونأمل أن تواصل جميع الأطراف المعنية الانخراط في الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم ومقبول لجميع الأطراف، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم أمس الأحد، أمام وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/ أيار المقبل.

زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
ترامب: يجب على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد محادثات مباشرة معها
أمس, 16:26 GMT
وأكد الرئيس الروسي أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يلتزم به نظام كييف.
وبدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اقتراح الرئيس بوتين بالجدي، مشيرًا إلى أنه يتحدث عن الرغبة في إيجاد حل سلمي. وقال بيسكوف إن هدف المفاوضات مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا
هل تمهد "مبادرة بوتين" لحل دائم للأزمة الأوكرانية... برلماني جزائري يوضح أسباب الترحيب الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала