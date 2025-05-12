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القضاء الدولي ينصف العراق ضد شركتين أجنبيتين طالبتا بملايين الدولارات
القضاء الدولي ينصف العراق ضد شركتين أجنبيتين طالبتا بملايين الدولارات
سبوتنيك عربي
أنصف القضاء الدولي العراق ضد شركتين أجنبيتين طالبتا بملايين الدولارات، في إنجاز قانوني جديد يحسب لبغداد. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:29+0000
2025-05-12T09:29+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، بأن وزارة العدل العراقية أعلنت كسبها قرارا تحكيميا ودعوى قضائية لصالح البلاد، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل خالد شواني.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن القرار التحكيمي أسهم في تجنب العراق دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية، حيث أوضحت وزارة العدل أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة.وأفادت بأن تلك الدعاوى جاءت للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق، فيما تصدت الدائرة القانونية في وزارة العدل لهذه الدعاوى عبر متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.ونقلت عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة العراقية، هيثم محي راضي، أن فريقه القانوني واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مؤكدا أن إحدى الشركتين لجأت إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، لكن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.وأشار محي راضي إلى أن هذا الإنجاز القانوني يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية بالوزارة العراقية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية.وشدد المسؤول العراقي على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
https://sarabic.ae/20230918/الكويت-حكم-المحكمة-العراقية-بشأن-اتفاقية-الملاحة-البحرية-تضمن-ادعاءات-باطلة-1081168100.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

القضاء الدولي ينصف العراق ضد شركتين أجنبيتين طالبتا بملايين الدولارات

09:29 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Karim Kadimعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Karim Kadim
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أنصف القضاء الدولي العراق ضد شركتين أجنبيتين طالبتا بملايين الدولارات، في إنجاز قانوني جديد يحسب لبغداد.
وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، بأن وزارة العدل العراقية أعلنت كسبها قرارا تحكيميا ودعوى قضائية لصالح البلاد، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل خالد شواني.
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
الكويت: حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن "ادعاءات باطلة"
18 سبتمبر 2023, 20:21 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن القرار التحكيمي أسهم في تجنب العراق دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية، حيث أوضحت وزارة العدل أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة.
وأفادت بأن تلك الدعاوى جاءت للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق، فيما تصدت الدائرة القانونية في وزارة العدل لهذه الدعاوى عبر متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.
ونقلت عن مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة العراقية، هيثم محي راضي، أن فريقه القانوني واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مؤكدا أن إحدى الشركتين لجأت إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، لكن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.
وأشار محي راضي إلى أن هذا الإنجاز القانوني يمثل انتصارا جديدا للدائرة القانونية بالوزارة العراقية، ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية.
وشدد المسؤول العراقي على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
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