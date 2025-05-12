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الكويت تتحدث عن "فرصة تاريخية" أمام لبنان لتجاوز التحديات
الكويت تتحدث عن "فرصة تاريخية" أمام لبنان لتجاوز التحديات
سبوتنيك عربي
أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتجاوز التحديات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتطوير، وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:46+0000
2025-05-12T13:46+0000
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وحضر الجلسة ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البلدين، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه لخدمة المصالح المشتركة.وشدد الجانب الكويتي على أن الظروف الحالية تمثل فرصة تاريخية للبنان لتحديد مستقبله وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية التي تحقق تطلعات شعبه نحو الاستقرار والأمن.كما ناقش الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا.في السياق ذاته، قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين الكويت ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

الكويت تتحدث عن "فرصة تاريخية" أمام لبنان لتجاوز التحديات

13:46 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Jaber Abdulkhaleg
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أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتجاوز التحديات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتطوير، وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بقصر بيان، بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.
وحضر الجلسة ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البلدين، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه لخدمة المصالح المشتركة.
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وشدد الجانب الكويتي على أن الظروف الحالية تمثل فرصة تاريخية للبنان لتحديد مستقبله وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية التي تحقق تطلعات شعبه نحو الاستقرار والأمن.
كما ناقش الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا.
في السياق ذاته، قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي.
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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى الكويت، واختتمها اليوم الاثنين، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال البيان إن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين الكويت ولبنان، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعزيز العلاقات للثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل.
وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد للرئيس اللبناني حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية والخليجية مع بيروت.
وقال أمير الكويت إن بلاده ماضية في مساعدة بيروت في كل ما تطلبه، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
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