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ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة محلية للذكاء الاصطناعي
ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة محلية للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إطلاق شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، للذكاء الاصطناعي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T13:07+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الاثنين، بأن شركة "هيوماين" تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.وأكدت أن شركة "هيوماين" التي يرأس ولي العهد السعودي مجلس إدارتها، ستعمل على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على رأسها تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.ويعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، على رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، مما يسهّل الربط بين شبكات التواصل.وأكدت الوكالة أن الذكاء الاصطناعي سيتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات، ويسهم في معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.على أن تهدف استراتيجية الصندوق السعودي في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محليا.ومن المقرر أن تعمل شركة "هيوماين" على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.
https://sarabic.ae/20241211/السعودية-تشهد-حدثا-هو-الأول-في-تاريخها-ولي-العهد-يعلق-1095702400.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة محلية للذكاء الاصطناعي

13:07 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Nathan Howard
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إطلاق شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، للذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الاثنين، بأن شركة "هيوماين" تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مجتمع
السعودية تشهد حدثا هو الأول في تاريخها.. ولي العهد يعلق
11 ديسمبر 2024, 16:49 GMT
وأكدت أن شركة "هيوماين" التي يرأس ولي العهد السعودي مجلس إدارتها، ستعمل على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على رأسها تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.
ومن المفترض أن تسهم الشركة في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محليا وإقليميا ودوليا، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من شركات محفظته على تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار والشراكات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة، على رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، مما يسهّل الربط بين شبكات التواصل.
وأكدت الوكالة أن الذكاء الاصطناعي سيتيح سرعة معالجة كميات ضخمة من البيانات، ويسهم في معدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، وارتفاع نسبة فئة الشباب المهتمين بالتقنيات الحديثة في المملكة، في دعم عمليات بناء القدرات والبحث والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
على أن تهدف استراتيجية الصندوق السعودي في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي، وذلك في إطار أهدافه بدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محليا.
ويشار إلى أن المملكة قد تصدرت معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميا على المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024.
ومن المقرر أن تعمل شركة "هيوماين" على دعم وتنسيق مختلف المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توفير منظومة متكاملة للحلول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية.
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