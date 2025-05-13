https://sarabic.ae/20250513/بزشكيان-لن-نتراجع-أبدا-عن-مواقفنا-في-المفاوضات-مع-أمريكا-ولا-نريد-التصعيد-1100489013.html

بزشكيان: لن نتراجع أبدا عن مواقفنا في المفاوضات مع أمريكا ولا نريد التصعيد

بزشكيان: لن نتراجع أبدا عن مواقفنا في المفاوضات مع أمريكا ولا نريد التصعيد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تتراجع عن مبادئها بأي شكل من الأشكال خلال المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T13:55+0000

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وخلال لقائه بأعضاء كتلة المستقلين في البرلمان الإيراني، قال بزشكيان، "إن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا تتم بالتنسيق الكامل مع المرشد علي خامنئي، وستكون توجيهاته بمثابة نبراس الطريق لنا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "نحن لم ولن نربط حياة ومعيشة الشعب بالمفاوضات، ولن نتراجع عن مبادئنا بأي شكل من الأشكال خلال المفاوضات، وفي الوقت نفسه لا نريد التوتر".وأكد الرئيس الإيراني أن "الحكومة ملتزمة بمشاركة الشعب وإقناعه في كل عمل وقرار رئيسي، ولن يتم اتخاذ أي قرار دون الأخذ بالرأي العام والحصول على دعم المجتمع".وانتهت الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

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