https://sarabic.ae/20250514/الخارجية-الروسية-لا-توجد-اتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-أمن-المعلومات-1100542970.html
الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات
الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، مدير أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم الأربعاء، أن... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T17:38+0000
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2025-05-14T17:38+0000
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وقال ليوكمانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "لا، لا توجد اتصالات مباشرة بيننا. لقد تم تقليص الاتصالات في مجال أمن المعلومات في عهد الإدارة السابقة".وتابع: "لم نرفض مطلقًا مثل هذه الاتصالات. ولن نفرض هذه الاتصالات. ونحن مستعدون لنهج بناء متبادل لبناء حوار حول هذا الموضوع (أمن المعلومات) بهدف التوصل إلى حل مشترك لصالح مواطنينا وأمن دولتينا".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مدينة قازان الروسية، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، مدير أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم ترفض قط إجراء اتصالات مع أمريكا بشأن أمن المعلومات لكنها لن تفرض مثل هذا الحوار على أحد.
وقال ليوكمانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "لا، لا توجد اتصالات مباشرة بيننا. لقد تم تقليص الاتصالات في مجال أمن المعلومات في عهد الإدارة السابقة".
وأضاف أن "القنوات للحفاظ على مثل هذه المناقشات لا تزال قائمة من خلال الوكالات الدبلوماسية ومن خلال وكالاتنا المختصة، وكذلك الخط المعروف الكرملين - البيت الأبيض".
وتابع: "لم نرفض مطلقًا مثل هذه الاتصالات. ولن نفرض هذه الاتصالات. ونحن مستعدون لنهج بناء متبادل لبناء حوار حول هذا الموضوع (أمن المعلومات) بهدف التوصل إلى حل مشترك لصالح مواطنينا وأمن دولتينا".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مدينة قازان الروسية، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.