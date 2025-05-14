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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
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17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250514/الخارجية-الروسية-لا-توجد-اتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-بشأن-أمن-المعلومات-1100542970.html
الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات
الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات
سبوتنيك عربي
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، مدير أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم الأربعاء، أن... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T17:38+0000
2025-05-14T17:38+0000
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وقال ليوكمانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "لا، لا توجد اتصالات مباشرة بيننا. لقد تم تقليص الاتصالات في مجال أمن المعلومات في عهد الإدارة السابقة".وتابع: "لم نرفض مطلقًا مثل هذه الاتصالات. ولن نفرض هذه الاتصالات. ونحن مستعدون لنهج بناء متبادل لبناء حوار حول هذا الموضوع (أمن المعلومات) بهدف التوصل إلى حل مشترك لصالح مواطنينا وأمن دولتينا".وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مدينة قازان الروسية، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن أمن المعلومات

17:38 GMT 14.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
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تابعنا عبر
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، مدير أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أرتور ليوكمانوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو لم ترفض قط إجراء اتصالات مع أمريكا بشأن أمن المعلومات لكنها لن تفرض مثل هذا الحوار على أحد.
وقال ليوكمانوف للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "لا، لا توجد اتصالات مباشرة بيننا. لقد تم تقليص الاتصالات في مجال أمن المعلومات في عهد الإدارة السابقة".

وأضاف أن "القنوات للحفاظ على مثل هذه المناقشات لا تزال قائمة من خلال الوكالات الدبلوماسية ومن خلال وكالاتنا المختصة، وكذلك الخط المعروف الكرملين - البيت الأبيض".

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وتابع: "لم نرفض مطلقًا مثل هذه الاتصالات. ولن نفرض هذه الاتصالات. ونحن مستعدون لنهج بناء متبادل لبناء حوار حول هذا الموضوع (أمن المعلومات) بهدف التوصل إلى حل مشترك لصالح مواطنينا وأمن دولتينا".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في مدينة قازان الروسية، أعمال النسخة السادسة عشرة للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، والذي يستمر حتى 18 مايو/أيار، ويعد منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.
انطلاق أعمال النسخة الـ16 للمنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
بوتين: روسيا تواصل باستمرار وبنجاح تطوير التعاون مع دول العالم الإسلامي
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