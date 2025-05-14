https://sarabic.ae/20250514/بوتين-ماليزيا-شريك-موثوق-ومهم-لروسيا-1100521649.html
بوتين: ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا
بوتين: ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش فيها الجانبان قضايا التعاون... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T11:04+0000
2025-05-14T11:04+0000
2025-05-14T11:04+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال المحادثات إن "ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا"، مشيرًا إلى أن روسيا "تأمل بتطوير العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا".
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الرئيس بوتين يجري محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في العاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي، فضلاً عن خطط تعزيز التعاون الروسي الماليزي.
2025-05-14T11:04+0000
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روسيا, видео
بوتين: ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا
يتبع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في العاصمة الروسية موسكو، ناقش فيها الجانبان قضايا التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي، فضلًا عن خطط تعزيز التعاون الروسي الماليزي.
وقال بوتين خلال المحادثات إن "ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا"، مشيرًا إلى أن روسيا "تأمل بتطوير العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا".