https://sarabic.ae/20250514/بوتين-يجري-مباحثات-موسعة-مع-رئيس-الوزراء-الماليزي-1100534293.html

بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل

بوتين: روسيا وماليزيا تحددان خططا ملموسة لتعزيز التعاون في المستقبل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T13:40+0000

2025-05-14T13:40+0000

2025-05-14T14:09+0000

روسيا

أخبار ماليزيا اليوم

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وقال بوتين عقب المحادثات الروسية الماليزية: "الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء ماليزيا، السيد أنور إبراهيم، إلى روسيا اليوم، والمحادثات التي جرت هنا، تشهد بوضوح على أن العلاقات الروسية الماليزية في تطور، وتتطور بنجاح وتقدم، ويحرص الجانبان بصدق على جعل هذا التفاعل أكثر جدوى وإثمارًا، وتتوافر جميع المتطلبات اللازمة لذلك".وتابع بوتين: "بالعودة إلى محادثاتنا اليوم، أود التأكيد على أننا ناقشنا بعمق كامل طيف قضايا التعاون الثنائي الراهنة، بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة. ونتيجةً لذلك، حددنا خططًا محددة لتعزيز التعاون الروسي الماليزي مستقبلًا".وأضاف بوتين: "نحن نعمل على فتح حركة جوية مباشرة بين بلدينا، وهو ما سيساعد بالتأكيد في حل الاتصالات التجارية والإنسانية".وأوضح بوتين أن روسيا وماليزيا قد تنفذان مشاريع مشتركة في قطاع الغاز والطاقة النووية السلمية، قائلا: "نرى آفاقا لتنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع الغاز وفي مجال الطاقة النووية السلمية".وأشاد بوتين بشدة بنتائج المفاوضات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في الكرملين.وقال إبراهيم مخاطبًا بوتين: "معكم ومع فريقكم، تطرقنا إلى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعليم والغذاء والأمن والتكنولوجيا والدفاع. وهذا يُظهر التزامنا بتوسيع العلاقات الثنائية".وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الماليزي، إن "ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا"، مشيرًا إلى أن روسيا "تأمل بتطوير العلاقات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا".شويغو: رئيس الوزراء الماليزي قبل دعوة بوتين لزيارة روسيابوتين: ماليزيا شريك موثوق ومهم لروسيا

https://sarabic.ae/20250514/بوتين-ماليزيا-شريك-موثوق-ومهم-لروسيا-1100521649.html

https://sarabic.ae/20241101/ماليزيا-ترفض-دعوة-واشنطن-لمقاطعة-روسيا-نحن-دولة-ذات-سيادة---1094397755.html

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الرئيس بوتين يجري محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الماليزي سبوتنيك عربي الرئيس بوتين يجري محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الماليزي 2025-05-14T13:40+0000 true PT16M13S

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سبوتنيك عربي

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