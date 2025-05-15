https://sarabic.ae/20250515/الرئيس-التونسي-يكلف-وزير-الخارجية-بالمشاركة-في-قمة-العربية-ببغداد-1100567295.html
الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد
الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية برئاسة الوفد التونسي... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T12:03+0000
2025-05-15T12:03+0000
2025-05-15T12:03+0000
أخبار تونس اليوم
تونس
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_3a77824261af8f7cc17d7a7ca891ac3e.jpg
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، بالتزامن في العاصمة العراقية بغداد، يوم 17 مايو/أيار 2025.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة.وأوضح بيان الخارجية التونسية أن القمة ستعقد في وقت تستمر فيه الاعتداءات الهمجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية.وأكد البيان أن القمة العربية التنموية الخامسة ستتركز أعمالها حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال إيجاد مقاربات جديدة ومبتكرة تكون في حجم التحديات الماثلة.وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250510/العراق-يتخذ-إجراء-حازما-مع-قرب-انعقاد-القمة-العربية-1100380219.html
أخبار تونس اليوم
تونس
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081853985_66:0:997:698_1920x0_80_0_0_bad2821be0cfdb3ed46b58b38da7ad67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, تونس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تونس اليوم, تونس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية برئاسة الوفد التونسي المشارك في القمة العربية المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، بالتزامن في العاصمة العراقية بغداد، يوم 17 مايو/أيار 2025.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضح بيان الخارجية التونسية أن القمة ستعقد في وقت تستمر فيه الاعتداءات الهمجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية.
وأكد البيان أن القمة العربية التنموية الخامسة ستتركز أعمالها حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال إيجاد مقاربات جديدة ومبتكرة تكون في حجم التحديات الماثلة.
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة
ستعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية
، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.