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الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد
الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية برئاسة الوفد التونسي... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T12:03+0000
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ومن المقرر أن تعقد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، بالتزامن في العاصمة العراقية بغداد، يوم 17 مايو/أيار 2025.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة.وأوضح بيان الخارجية التونسية أن القمة ستعقد في وقت تستمر فيه الاعتداءات الهمجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية.وأكد البيان أن القمة العربية التنموية الخامسة ستتركز أعمالها حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال إيجاد مقاربات جديدة ومبتكرة تكون في حجم التحديات الماثلة.وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250510/العراق-يتخذ-إجراء-حازما-مع-قرب-انعقاد-القمة-العربية-1100380219.html
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أخبار تونس اليوم, تونس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تونس اليوم, تونس, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس التونسي يكلف وزير الخارجية بالمشاركة في قمة العربية ببغداد

12:03 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Johanna Geron
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كلف محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية برئاسة الوفد التونسي المشارك في القمة العربية المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، بالتزامن في العاصمة العراقية بغداد، يوم 17 مايو/أيار 2025.
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
العراق يتخذ إجراء حازما مع قرب انعقاد القمة العربية
10 مايو, 15:30 GMT
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضح بيان الخارجية التونسية أن القمة ستعقد في وقت تستمر فيه الاعتداءات الهمجية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التي يشهدها عدد من الدول العربية.
وأكد البيان أن القمة العربية التنموية الخامسة ستتركز أعمالها حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال إيجاد مقاربات جديدة ومبتكرة تكون في حجم التحديات الماثلة.
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
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