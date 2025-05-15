برج خليفة يضيء الأجواء خلال زيارة ترامب للإمارات... فيديو
© Getty Images / Anadolu / Contributorبرج خليفة في الإمارات
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات مراسم استقبال رسمية إضافة إلى العديد من الفعاليات التي رافقت الزيارة ومنها تغيير إضاءة برج خليفة وتزيين إضاءات الشوارع بالعلمين الأمريكي والإمارات.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "إكس" اليوم الخميس، مقطع فيديو قال إنه يرصد احتفاء برج خليفة في دبي، بزيارة ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
#الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#UAE_welcomes_US_President pic.twitter.com/KPZqVrFC92— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 15, 2025
وتم تزيين البرج، الذي يعد أطول مبنى في العالم، بعرض ضوئي ساحر يعكس ألوان العلم الأمريكي مع عبارة ترحيب بالرئيس الأمريكي في الإمارات بالعربية والإنجليزية.
يذكر أن زيارة ترامب إلى الإمارات شهدت زيارته لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذي نال إعجاب الرئيس الأمريكي، الذي عبر عن سعادته بعلاقته مع الإماراتيين وثقافتهم الرائعة.
برج خليفة يحتفي بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 15, 2025
Burj Khalifa is illuminated in the colors of the American flag to mark the visit of U.S. President @realDonaldTrump to the United Arab Emirates. #UAE_welcomes_US_President… pic.twitter.com/4ZILbwBqaA
وأعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، خلال الزيارة، أن بلاده ستضخ استثمارات تقدر بـ 1.4 تريلون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد المقبل.
وزار ترامب الإمارات ضمن جولة خليجية بدأها الثلاثاء، شملت السعودية وقطر أيضا.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن "وجهته المقبلة مازالت غير معروفة حتى الآن".