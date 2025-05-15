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برج خليفة يضيء الأجواء خلال زيارة ترامب للإمارات... فيديو
برج خليفة يضيء الأجواء خلال زيارة ترامب للإمارات... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات مراسم استقبال رسمية إضافة إلى العديد من الفعاليات التي رافقت الزيارة ومنها تغيير إضاءة برج خليفة وتزيين... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T19:53+0000
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ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "إكس" اليوم الخميس، مقطع فيديو قال إنه يرصد احتفاء برج خليفة في دبي، بزيارة ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وتم تزيين البرج، الذي يعد أطول مبنى في العالم، بعرض ضوئي ساحر يعكس ألوان العلم الأمريكي مع عبارة ترحيب بالرئيس الأمريكي في الإمارات بالعربية والإنجليزية.يذكر أن زيارة ترامب إلى الإمارات شهدت زيارته لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذي نال إعجاب الرئيس الأمريكي، الذي عبر عن سعادته بعلاقته مع الإماراتيين وثقافتهم الرائعة.وأعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، خلال الزيارة، أن بلاده ستضخ استثمارات تقدر بـ 1.4 تريلون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد المقبل.وزار ترامب الإمارات ضمن جولة خليجية بدأها الثلاثاء، شملت السعودية وقطر أيضا.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن "وجهته المقبلة مازالت غير معروفة حتى الآن".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

برج خليفة يضيء الأجواء خلال زيارة ترامب للإمارات... فيديو

19:53 GMT 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorبرج خليفة في الإمارات
برج خليفة في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات مراسم استقبال رسمية إضافة إلى العديد من الفعاليات التي رافقت الزيارة ومنها تغيير إضاءة برج خليفة وتزيين إضاءات الشوارع بالعلمين الأمريكي والإمارات.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "إكس" اليوم الخميس، مقطع فيديو قال إنه يرصد احتفاء برج خليفة في دبي، بزيارة ترامب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم تزيين البرج، الذي يعد أطول مبنى في العالم، بعرض ضوئي ساحر يعكس ألوان العلم الأمريكي مع عبارة ترحيب بالرئيس الأمريكي في الإمارات بالعربية والإنجليزية.
يذكر أن زيارة ترامب إلى الإمارات شهدت زيارته لمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، الذي نال إعجاب الرئيس الأمريكي، الذي عبر عن سعادته بعلاقته مع الإماراتيين وثقافتهم الرائعة.
وأعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، خلال الزيارة، أن بلاده ستضخ استثمارات تقدر بـ 1.4 تريلون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد المقبل.
وزار ترامب الإمارات ضمن جولة خليجية بدأها الثلاثاء، شملت السعودية وقطر أيضا.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن "وجهته المقبلة مازالت غير معروفة حتى الآن".
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