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https://sarabic.ae/20250515/ترامب-سأغادر-الإمارات-غدا-إلى-وجهة-لم-تحدد-بعد-1100583736.html
ترامب: سأغادر الإمارات غدا إلى وجهة لم تحدد بعد
ترامب: سأغادر الإمارات غدا إلى وجهة لم تحدد بعد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن "وجهته المقبلة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T18:15+0000
2025-05-15T18:15+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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جاءت تصريحات ترامب، ردا على الصحفيين، خلال زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة، وهي آخر محطات جولته في الشرق الأوسط.وأوضح للصحفيين: "سنغادر الإمارات غدا كما تعلمون، ولكن وجهتنا مازالت مجهولة، لأن إدارتي ستتلقى استفسارات متكررة بشأن إمكانية وجودي هناك، ولكنني في الغالب سأعود إلى واشنطن".وكان ترامب ألمح، في وقت سابق، إلى أنه قد يتوقف في مدينة إسطنبول التركية، من أجل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد اليوم الخميس، أن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، يعتمد على نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية، المرتقبة في إسطنبول.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لتركيا: "لا أعرف حتى الآن الإطار الزمني، على الرئيس أن يحدد ذلك... دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات بشأن توقيت ومكان هذه الاجتماعات".ورأى وزير الخارجية الأمريكي أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم كبير [في مفاوضات أوكرانيا] هي أن يجلس الرئيس ترامب وجها لوجه مع الرئيس بوتين، ويقررا مرة واحدة وإلى الأبد ما إذا كان هناك طريق للسلام، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو هذا الطريق".وأكد روبيو أن "الرئيس [ترامب] مستعد للبقاء منخرطا [في جهود المفاوضات حول أوكرانيا] طالما كان ذلك ضروريا".ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
https://sarabic.ae/20250515/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-لرئيس-الوفد-الروسي-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-فيديو--1100574366.html
https://sarabic.ae/20250515/وصول-الوفد-الروسي-إلى-موقع-المفاوضات-مع-الوفد-الأوكراني-في-اسطنبول-فيديو-1100575045.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ترامب: سأغادر الإمارات غدا إلى وجهة لم تحدد بعد

18:15 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© AP Photo / Alex Brandon
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يعود إلى واشنطن، غدا الجمعة، بعد جولة شملت 3 دول خليجية، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى أن "وجهته المقبلة مازالت غير معروفة حتى الآن".
جاءت تصريحات ترامب، ردا على الصحفيين، خلال زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة، وهي آخر محطات جولته في الشرق الأوسط.
وأوضح للصحفيين: "سنغادر الإمارات غدا كما تعلمون، ولكن وجهتنا مازالت مجهولة، لأن إدارتي ستتلقى استفسارات متكررة بشأن إمكانية وجودي هناك، ولكنني في الغالب سأعود إلى واشنطن".
وكان ترامب ألمح، في وقت سابق، إلى أنه قد يتوقف في مدينة إسطنبول التركية، من أجل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي في إسطنبول هي إرساء سلام دائم والقضاء على أسباب الصراع
14:40 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد اليوم الخميس، أن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، يعتمد على نتائج المحادثات الروسية الأوكرانية، المرتقبة في إسطنبول.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لتركيا: "لا أعرف حتى الآن الإطار الزمني، على الرئيس أن يحدد ذلك... دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، وبعد ذلك سيتم اتخاذ القرارات بشأن توقيت ومكان هذه الاجتماعات".
ورأى وزير الخارجية الأمريكي أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم كبير [في مفاوضات أوكرانيا] هي أن يجلس الرئيس ترامب وجها لوجه مع الرئيس بوتين، ويقررا مرة واحدة وإلى الأبد ما إذا كان هناك طريق للسلام، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو هذا الطريق".
مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض فلاديمير ميدينسكي يصل مع الوفد الروسي غلى مكان انعقاد المفاوضات في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
14:15 GMT
وأكد روبيو أن "الرئيس [ترامب] مستعد للبقاء منخرطا [في جهود المفاوضات حول أوكرانيا] طالما كان ذلك ضروريا".
ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
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