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بزشكيان تعليقا على تصريحات ترامب: لا يعرف الشعب الإيراني
بزشكيان تعليقا على تصريحات ترامب: لا يعرف الشعب الإيراني
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أطلقها في السعودية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T06:18+0000
2025-05-15T06:18+0000
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن الرئيس الإيراني أن "ما قاله ترامب يُظهر أنه لا يعرف الشعب الإيراني، ولا يدرك شيئاً عن إبائهم وشهامتهم وتضحياتهم، ويطلق تهما بأن إيران مصدر اضطراب وخطر".وقال بزشكيان: "في الوقت الذي استُشهد فيه أكثر من 60 ألف مدني بريء في غزة، من الذي أغلق عليهم منافذ الغذاء والماء والدواء، يقولون إنهم يملكون قنابل لا يمكن تصورها، ثم يتهموننا بأننا دعاة حرب وسفك دماء! من الذي يسلح دول المنطقة ويدفعها نحو الحرب؟ من الذي يزرع الفتنة؟".وأضاف بزشكيان قائلا: "يدّعون أنهم هم من هزموا داعش، لكن من الذي اغتال الشهيد قاسم سليماني، الرجل الذي تصدى لداعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ؟! أنتم من درّب وسلّح داعش، بينما سليماني ورفاقه هم من أزالوهم من المنطقة".وأوضح الرئيس الإيراني: أنه "سواء أرادوا السلام أم لم يريدوه، سنبني هذا البلد ونطوره بقوة. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لكن كرامتنا وعزتنا ليستا للبيع، ولن ننحني لأي قوة ولن نستسلم".وأشار إلى أن "جميع محاولات الأعداء تتركز على إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الإيراني، وخطاب ترامب الأخير يهدف إلى زرع الشقاق، وبث الفوضى، ونشر بذور اليأس، لكنه واهم، فكل الإيرانيين حاضرون في الميدان من أجل وطنهم، ومن أجل رفعة هذا التراب".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
https://sarabic.ae/20250514/ترامب-أتطلع-إلى-مساعدة-دولة-قطر-لنا-في-معالجة-الوضع-مع-إيران-1100546665.html
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إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

بزشكيان تعليقا على تصريحات ترامب: لا يعرف الشعب الإيراني

06:18 GMT 15.05.2025
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo
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علق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي أطلقها في السعودية.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الخميس، عن الرئيس الإيراني أن "ما قاله ترامب يُظهر أنه لا يعرف الشعب الإيراني، ولا يدرك شيئاً عن إبائهم وشهامتهم وتضحياتهم، ويطلق تهما بأن إيران مصدر اضطراب وخطر".
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ترامب: أتطلع إلى مساعدة دولة قطر لنا في معالجة الوضع مع إيران
أمس, 19:51 GMT
وقال بزشكيان: "في الوقت الذي استُشهد فيه أكثر من 60 ألف مدني بريء في غزة، من الذي أغلق عليهم منافذ الغذاء والماء والدواء، يقولون إنهم يملكون قنابل لا يمكن تصورها، ثم يتهموننا بأننا دعاة حرب وسفك دماء! من الذي يسلح دول المنطقة ويدفعها نحو الحرب؟ من الذي يزرع الفتنة؟".
وأضاف بزشكيان قائلا: "يدّعون أنهم هم من هزموا داعش، لكن من الذي اغتال الشهيد قاسم سليماني، الرجل الذي تصدى لداعش (الإرهابي المحظور في روسيا) ؟! أنتم من درّب وسلّح داعش، بينما سليماني ورفاقه هم من أزالوهم من المنطقة".
وأوضح الرئيس الإيراني: أنه "سواء أرادوا السلام أم لم يريدوه، سنبني هذا البلد ونطوره بقوة. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لكن كرامتنا وعزتنا ليستا للبيع، ولن ننحني لأي قوة ولن نستسلم".
وأشار إلى أن "جميع محاولات الأعداء تتركز على إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الإيراني، وخطاب ترامب الأخير يهدف إلى زرع الشقاق، وبث الفوضى، ونشر بذور اليأس، لكنه واهم، فكل الإيرانيين حاضرون في الميدان من أجل وطنهم، ومن أجل رفعة هذا التراب".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.
وقد عقدت الجولات الأولى والثالثة من هذه المحادثات في مسقط يومي 12 و26 أبريل/نيسان، بينما عُقدت الجولة الثانية في روما في 19 أبريل/نيسان.
وانطلقت هذه المحادثات عقب رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي في أوائل مارس/آذار، عرض فيها اتفاقًا جديدًا بشأن البرنامج النووي، مهددًا باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد رفضت إيران التفاوض المباشر، لكنها وافقت على حوار غير مباشر.
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