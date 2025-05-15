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خبير في القانون الدولي: ازدواجية المعايير باتت تهدد دور المحكمة الجنائية الدولية

خبير في القانون الدولي: ازدواجية المعايير باتت تهدد دور المحكمة الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

علّق الخبير في القانون الدولي، محمد مهران، على دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد التحقيقات الاستقصائية التي أثبتت قيام القوات البريطانية الخاصة بانتهاكات... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T13:12+0000

2025-05-15T13:12+0000

2025-05-15T13:12+0000

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وقال مهران في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "ازدواجية المعايير التي تتبعها المحكمة وأصبحت واضحة جداً في السنوات الأخيرة، بشكل خاص مع بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث واجهت المحكمة ضغوطات كثيرة جداً من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا".وأكد مهران أن "المحكمة الجنائية الدولية من المفترض أن تعمل على تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومواجهة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وعدوان، لكن بسبب الازدواجية في المعايير أصبح دورها مهددا".وحول الجرائم المرتكبة في أفغانستان، قال: "جهات ومنظمات دولية كثيرة أكدت على ارتكاب القوات البريطانية والأمريكية العديد من الجرائم، لكن حتى الآن حصل الكثير من العراقيل لمنع سير التحقيقات"، لافتاً إلى "إستغلال بريطانيا قانونها الداخلي لتوقيف عمل المحكمة، إضافة إلى انتهاك دول للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات المحكمة".الخبير بالقانون الدولي رأى أن "كل الشعوب لديها قناعة أن القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية فقدا دورهما"، قائلاً: "عندما تعلم بعض الدول أن هناك دولا أفلتت من العقاب هذا سيزيد الجرائم، واليوم نرى إسرائيل ترتكب كل يوم المزيد من الانتهاكات لأنه لا توجد محاسبة بسبب الدعم الأمريكي".ومن هنا شدد مهران على "ضرورة التزام جميع الدول بعمل المحكمة وقراراتها إضافة إلى إيجاد أدوات أخرى بالنسبة للدعم المالي للمحكمة لأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير، كون المحكمة تعتمد على التبرعات من هذه الدول"."الجنائية الدولية" بين العدالة وشبهات السلوك الشخصي.. كريم خان في مرمى الاتهامقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطين

https://sarabic.ae/20250429/خبير-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-ضد-خصوم-الغرب-فقط-1100008865.html

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