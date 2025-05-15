https://sarabic.ae/20250515/خبير-في-القانون-الدولي-ازدواجية-المعايير-باتت-تهدد-دور-المحكمة-الجنائية-الدولية-1100569949.html
خبير في القانون الدولي: ازدواجية المعايير باتت تهدد دور المحكمة الجنائية الدولية
خبير في القانون الدولي: ازدواجية المعايير باتت تهدد دور المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في القانون الدولي، محمد مهران، على دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد التحقيقات الاستقصائية التي أثبتت قيام القوات البريطانية الخاصة بانتهاكات... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T13:12+0000
2025-05-15T13:12+0000
2025-05-15T13:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
محكمة العدل الدولية
العالم
الأخبار
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_2bb670478d1fd6275a78c71085bf17e5.jpg
وقال مهران في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "ازدواجية المعايير التي تتبعها المحكمة وأصبحت واضحة جداً في السنوات الأخيرة، بشكل خاص مع بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث واجهت المحكمة ضغوطات كثيرة جداً من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا".وأكد مهران أن "المحكمة الجنائية الدولية من المفترض أن تعمل على تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومواجهة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وعدوان، لكن بسبب الازدواجية في المعايير أصبح دورها مهددا".وحول الجرائم المرتكبة في أفغانستان، قال: "جهات ومنظمات دولية كثيرة أكدت على ارتكاب القوات البريطانية والأمريكية العديد من الجرائم، لكن حتى الآن حصل الكثير من العراقيل لمنع سير التحقيقات"، لافتاً إلى "إستغلال بريطانيا قانونها الداخلي لتوقيف عمل المحكمة، إضافة إلى انتهاك دول للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات المحكمة".الخبير بالقانون الدولي رأى أن "كل الشعوب لديها قناعة أن القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية فقدا دورهما"، قائلاً: "عندما تعلم بعض الدول أن هناك دولا أفلتت من العقاب هذا سيزيد الجرائم، واليوم نرى إسرائيل ترتكب كل يوم المزيد من الانتهاكات لأنه لا توجد محاسبة بسبب الدعم الأمريكي".ومن هنا شدد مهران على "ضرورة التزام جميع الدول بعمل المحكمة وقراراتها إضافة إلى إيجاد أدوات أخرى بالنسبة للدعم المالي للمحكمة لأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير، كون المحكمة تعتمد على التبرعات من هذه الدول"."الجنائية الدولية" بين العدالة وشبهات السلوك الشخصي.. كريم خان في مرمى الاتهامقرار خلف الأبواب المغلقة... قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأمرون بسرية طلبات التوقيف في قضية فلسطين
https://sarabic.ae/20250429/خبير-دولي-المحكمة-الجنائية-الدولية-أداة-ضد-خصوم-الغرب-فقط-1100008865.html
https://sarabic.ae/20250403/المجر-انسحبنا-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-لأنها-تحولت-إلى-منظمة-مسيسة--1099181921.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
فلسطين المحتلة
أخبار أفغانستان اليوم
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093036217_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac83758549df895c0f2ebc0b5b064ec8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, محكمة العدل الدولية, العالم, الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار أفغانستان اليوم, بريطانيا, الجنائية الدولية, المحكمة الجنائية الدولية
حصري, تقارير سبوتنيك, محكمة العدل الدولية, العالم, الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار أفغانستان اليوم, بريطانيا, الجنائية الدولية, المحكمة الجنائية الدولية
خبير في القانون الدولي: ازدواجية المعايير باتت تهدد دور المحكمة الجنائية الدولية
حصري
علّق الخبير في القانون الدولي، محمد مهران، على دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة بعد التحقيقات الاستقصائية التي أثبتت قيام القوات البريطانية الخاصة بانتهاكات في أفغانستان.
وقال مهران في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "ازدواجية المعايير التي تتبعها المحكمة وأصبحت واضحة جداً في السنوات الأخيرة، بشكل خاص مع بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حيث واجهت المحكمة ضغوطات كثيرة جداً من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا".
وأكد مهران أن "المحكمة الجنائية الدولية من المفترض أن تعمل على تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومواجهة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وعدوان، لكن بسبب الازدواجية في المعايير أصبح دورها مهددا".
وحول الجرائم المرتكبة في أفغانستان، قال: "جهات ومنظمات دولية كثيرة أكدت على ارتكاب القوات البريطانية والأمريكية العديد من الجرائم، لكن حتى الآن حصل الكثير من العراقيل لمنع سير التحقيقات"، لافتاً إلى "إستغلال بريطانيا قانونها الداخلي لتوقيف عمل المحكمة، إضافة إلى انتهاك دول للقانون الدولي
وعدم تنفيذ قرارات المحكمة".
كما لفت مهران إلى "التأثير السياسي القوي على المحكمة خلال الصراع الأوكراني، عندما سارعت كل الدول وطلبت من المحكمة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الفور تم إصدار قرارات بشكل عاجل جداً وهذا ما ينطبق أيضا على النزاع الفلسطيني".
الخبير بالقانون الدولي رأى أن "كل الشعوب لديها قناعة أن القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية فقدا دورهما"، قائلاً: "عندما تعلم بعض الدول أن هناك دولا أفلتت من العقاب هذا سيزيد الجرائم، واليوم نرى إسرائيل
ترتكب كل يوم المزيد من الانتهاكات لأنه لا توجد محاسبة بسبب الدعم الأمريكي".
ومن هنا شدد مهران على "ضرورة التزام جميع الدول بعمل المحكمة وقراراتها إضافة إلى إيجاد أدوات أخرى بالنسبة للدعم المالي للمحكمة لأن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير، كون المحكمة تعتمد على التبرعات من هذه الدول".