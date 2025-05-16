https://sarabic.ae/20250516/ترامب-الولايات-المتحدة-منفتحة-على-التجارة-مع-إيران-لحل-النزاعات-1100621910.html

ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع إيران لحل النزاعات

ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع إيران لحل النزاعات

سبوتنيك عربي

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن واشنطن منفتحة على التجارة مع إيران وتنظر إلى النشاط التجاري كأداة لحل النزاعات. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T12:54+0000

2025-05-16T12:54+0000

2025-05-16T12:54+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099044622_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_60cb961b21db966e0576452fe6510d03.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، تم بث مقتطفات منها، اليوم الجمعة: "إيران تريد التجارة معنا، وأنا لست ضد ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية النزاعات وتحقيق السلام".وأكد ترامب أيضا أن طهران "ستكون سعيدة للغاية" إذا وافقت على اتفاق مع الولايات المتحدة.وقال ترامب، أمس الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".وفي مقابلة إعلامية أجريت مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، ذكر استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم عالي النسبة، في حال رفعت أمريكا العقوبات وتم التوصل إلى اتفاق عادل.وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.مسؤول أمريكي: إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق نووي جديدمسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن

https://sarabic.ae/20250515/ترامب-أعتقد-أننا-نقترب-كثيرا-من-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1100555537.html

https://sarabic.ae/20250515/إيران-تنفي-تلقيها-مقترحات-مكتوبة-من-أمريكا-حول-الاتفاق-النووي-1100582126.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار