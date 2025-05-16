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مصدر لـ"سبوتنيك": الوفد الروسي يأخذ استراحة خلال محادثاته مع أوكرانيا في إسطنبول
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ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع إيران لحل النزاعات
ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع إيران لحل النزاعات
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن واشنطن منفتحة على التجارة مع إيران وتنظر إلى النشاط التجاري كأداة لحل النزاعات. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T12:54+0000
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وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، تم بث مقتطفات منها، اليوم الجمعة: "إيران تريد التجارة معنا، وأنا لست ضد ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية النزاعات وتحقيق السلام".وأكد ترامب أيضا أن طهران "ستكون سعيدة للغاية" إذا وافقت على اتفاق مع الولايات المتحدة.وقال ترامب، أمس الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".وفي مقابلة إعلامية أجريت مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، ذكر استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم عالي النسبة، في حال رفعت أمريكا العقوبات وتم التوصل إلى اتفاق عادل.وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.مسؤول أمريكي: إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق نووي جديدمسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250515/ترامب-أعتقد-أننا-نقترب-كثيرا-من-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-1100555537.html
https://sarabic.ae/20250515/إيران-تنفي-تلقيها-مقترحات-مكتوبة-من-أمريكا-حول-الاتفاق-النووي-1100582126.html
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ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع إيران لحل النزاعات

12:54 GMT 16.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo
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أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى أن واشنطن منفتحة على التجارة مع إيران وتنظر إلى النشاط التجاري كأداة لحل النزاعات.
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، تم بث مقتطفات منها، اليوم الجمعة: "إيران تريد التجارة معنا، وأنا لست ضد ذلك. أنا أستخدم التجارة لتسوية النزاعات وتحقيق السلام".
وأكد ترامب أيضا أن طهران "ستكون سعيدة للغاية" إذا وافقت على اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي مجددا أنه من غير المقبول أن تحصل طهران على أسلحة نووية، وأضاف ترامب: "لقد أوضحت لهم أنه لم يعد لديهم الوقت للتفكير في الأمر. يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".

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وقال ترامب، أمس الخميس، إن "هناك مفاوضات جدية مع إيران لسلام طويل الأمد"، مؤكدا أن "تحقق ذلك سيكون أمرا مذهلا".

وأضاف ترامب في كلمة له أمام رجال أعمال قطريين وأمريكيين في الدوحة، أن "إيران وافقت نسبياً على الشروط وسأدعوها إلى التوصل لاتفاق دون حيازة أسلحة نووية"، متابعا:‌ "نريد لإيران أن تكون دولة كبيرة لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

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إيران تنفي تلقيها مقترحات مكتوبة من أمريكا حول الاتفاق النووي
أمس, 17:15 GMT
وفي مقابلة إعلامية أجريت مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، علي شمخاني، ذكر استعداد إيران للتخلي عن تخصيب اليورانيوم عالي النسبة، في حال رفعت أمريكا العقوبات وتم التوصل إلى اتفاق عادل.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة في عمان يوم الأحد، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المحادثات بأنها "صعبة ولكن مفيدة" لفهم مواقف الطرفين بشكل أفضل والبحث عن سبل عقلانية لتجاوز الخلافات.
مسؤول أمريكي: إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد
مسؤول إيراني يكشف شرط بلاده للموافقة على الاتفاق مع واشنطن
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- سبوتنيك عربيالوفد الروسي يأخذ استراحة خلال المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول05:54 GMT
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