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تقرير: إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة
تقرير: إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T05:43+0000
2025-05-16T05:43+0000
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وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسع نطاق القتال في كافة أنحاء قطاع غزة، خاصة مع دخول قوات عسكرية إضافية إلى مدينة جباليا شمال القطاع.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه بالتوازي مع الاستعدادات المكثفة لتوسيع القتال في غزة، تستمر تل أبيب في إدارة المفاوضات في قطر حول صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حركة "حماس".وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفًا عنيفًا على شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حيث قال المركز الفلسطيني للإعلام: "انتشال 15 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منازل في مناطق متفرقة شمال غزة". واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية آذار/مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250515/مصر-تدين-قصف-المرافق-المدنية-في-غزة-1100591977.html
https://sarabic.ae/20250515/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-نكبة-1948-نسخة-مصغرة-مما-يحدث-اليوم-في-غزة-1100578342.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, حركة حماس

تقرير: إسرائيل تستعد لتوسيع نطاق القتال في غزة

05:43 GMT 16.05.2025
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Photo / Social Media Images
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الهجمات الجوية الواسعة في مختلف أنحاء قطاع غزة بمثابة إجراءات تحضيرية لنشاط مستقبلي.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسع نطاق القتال في كافة أنحاء قطاع غزة، خاصة مع دخول قوات عسكرية إضافية إلى مدينة جباليا شمال القطاع.
المستشف الأوروبي في غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة
أمس, 20:49 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه بالتوازي مع الاستعدادات المكثفة لتوسيع القتال في غزة، تستمر تل أبيب في إدارة المفاوضات في قطر حول صفقة تبادل أسرى ورهائن مع حركة "حماس".
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفًا عنيفًا على شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حيث قال المركز الفلسطيني للإعلام: "انتشال 15 شهيدًا وعشرات الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منازل في مناطق متفرقة شمال غزة".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة
أمس, 15:11 GMT
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية آذار/مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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