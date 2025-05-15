https://sarabic.ae/20250515/مصر-تدين-قصف-المرافق-المدنية-في-غزة-1100591977.html

مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة

مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة

سبوتنيك عربي

أدانت مصر قصف إسرائيل لمرافق مدنية وصحية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مما تسبب في مقتل نحو 100 فلسطيني. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القاهرة حذرت من تداعيات الممارسات الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن ممارسات إسرائيل أصبحت السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.ولفت إلى أن مصر تحمل إسرائيل عواقب استمرارها في انتهاك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.وأوضح أن "مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في التصدي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم مستمر من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتناقض مع جميع القيم الإنسانية".وذكر البيان أن مصر تكرر دعوتها لتفعيل مفهوم المحاسبة وإيجاد السبل المناسبة لحماية الفلسطينيين مما يتعرضون له.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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https://sarabic.ae/20250515/منظمة-التحرير-لـسبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-تأتي-استكمالا-لنكبة-1948-1100581463.html

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