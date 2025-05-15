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مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة
مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت مصر قصف إسرائيل لمرافق مدنية وصحية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مما تسبب في مقتل نحو 100 فلسطيني. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T20:49+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القاهرة حذرت من تداعيات الممارسات الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن ممارسات إسرائيل أصبحت السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.ولفت إلى أن مصر تحمل إسرائيل عواقب استمرارها في انتهاك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.وأوضح أن "مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في التصدي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم مستمر من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتناقض مع جميع القيم الإنسانية".وذكر البيان أن مصر تكرر دعوتها لتفعيل مفهوم المحاسبة وإيجاد السبل المناسبة لحماية الفلسطينيين مما يتعرضون له.وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250515/صحة-غزة-تعلن-خروج-المستشفى-الأوروبي-عن-الخدمة-بعد-القصف-الإسرائيلي-الأخير-1100557081.html
https://sarabic.ae/20250515/منظمة-التحرير-لـسبوتنيك-جرائم-إسرائيل-في-غزة-والضفة-تأتي-استكمالا-لنكبة-1948-1100581463.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, مصر, أخبار فلسطين اليوم

مصر تدين قصف المرافق المدنية في غزة

20:49 GMT 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالمستشف الأوروبي في غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
المستشف الأوروبي في غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أدانت مصر قصف إسرائيل لمرافق مدنية وصحية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مما تسبب في مقتل نحو 100 فلسطيني.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القاهرة حذرت من تداعيات الممارسات الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن ممارسات إسرائيل أصبحت السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
قصف الجيش الإسرائيلي على المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
"صحة غزة" تعلن خروج المستشفى الأوروبي عن الخدمة بعد القصف الإسرائيلي الأخير
08:36 GMT
ولفت إلى أن مصر تحمل إسرائيل عواقب استمرارها في انتهاك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن "مصر تؤكد على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في التصدي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم مستمر من الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتناقض مع جميع القيم الإنسانية".
وذكر البيان أن مصر تكرر دعوتها لتفعيل مفهوم المحاسبة وإيجاد السبل المناسبة لحماية الفلسطينيين مما يتعرضون له.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم الخميس، أن "استهداف إسرائيل للمستشفى الأوروبي في خان يونس، ألحق أضرار كبيرة بالبنية التحتية كخطوط الصرف الصحي وتضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية للمستشفى.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
منظمة التحرير لـ"سبوتنيك": جرائم إسرائيل في غزة والضفة تأتي استكمالا لنكبة 1948
17:13 GMT
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن "سلاح الجو نفذ 9 غارات على المستشفى الأوروبي بخان يونس باستخدام قنابل خارقة للتحصينات".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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