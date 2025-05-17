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https://sarabic.ae/20250517/في-الدقيقة-96-هدف-قاتل-يقرب-الأهلي-من-لقب-الدوري-المصري-1100681647.html
في الدقيقة 96.. "هدف قاتل" يقرب الأهلي من لقب الدوري المصري
في الدقيقة 96.. "هدف قاتل" يقرب الأهلي من لقب الدوري المصري
سبوتنيك عربي
بات النادي الأهلي المصري قريبا من التتويج بلقب الدوري في بلاده لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه بعد فوز قاتل على ضيفه النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف واحد. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T20:37+0000
2025-05-17T20:37+0000
مجتمع
رياضة
نادي الأهلي
الدوري المصري الممتاز
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المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعة بطولة الدوري المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، انتهت بهدف قاتل للنادي الأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة.تقدم النادي الأهلي بهدف بإمام عاشور في الدقيقة 21، فيما تمكن فريق البنك الأهلي من إدراك التعادل بهدف اللاعب ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.غير أن النادي الأهلي قد نجح في اقتناص نقاط المباراة الثلاث بهدف في توقيت قاتل جدا، سجله المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في الدقيقة 96 من عمر المباراة، لينتزع حامل اللقب للموسم الماضي فوزا مثيرا.وعلى الرغم من تغلب نادي بيراميدز، المنافس القوي للأهلي على صدارة الدوري المصري لهذا الموسم، بهدفين للا شيء على نادي بتروجيت، إلا أن الأهلي يحافظ على فارق النقطتين مع بيراميدز.ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 55 نقطة ليظل محتلا الصدارة ومحافظا على فارق نقطتين مع بيراميدز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز الرابع.ويشار إلى أنه يتبقى للأهلي مباراة واحدة أمام نادي فاركو، بينما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.
https://sarabic.ae/20250506/عقوبة-صادمة-للأهلي-المصري-قبل-أربع-جولات-من-انتهاء-الدوري-1100217219.html
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رياضة, نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز
رياضة, نادي الأهلي, الدوري المصري الممتاز

في الدقيقة 96.. "هدف قاتل" يقرب الأهلي من لقب الدوري المصري

20:37 GMT 17.05.2025
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
بات النادي الأهلي المصري قريبا من التتويج بلقب الدوري في بلاده لكرة القدم للمرة 45 في تاريخه بعد فوز قاتل على ضيفه النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف واحد.
المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعة بطولة الدوري المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، انتهت بهدف قاتل للنادي الأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة.
تقدم النادي الأهلي بهدف بإمام عاشور في الدقيقة 21، فيما تمكن فريق البنك الأهلي من إدراك التعادل بهدف اللاعب ياو أنور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
مجتمع
"عقوبة صادمة" للأهلي المصري قبل أربع جولات من انتهاء الدوري
6 مايو, 14:37 GMT
غير أن النادي الأهلي قد نجح في اقتناص نقاط المباراة الثلاث بهدف في توقيت قاتل جدا، سجله المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في الدقيقة 96 من عمر المباراة، لينتزع حامل اللقب للموسم الماضي فوزا مثيرا.
وعلى الرغم من تغلب نادي بيراميدز، المنافس القوي للأهلي على صدارة الدوري المصري لهذا الموسم، بهدفين للا شيء على نادي بتروجيت، إلا أن الأهلي يحافظ على فارق النقطتين مع بيراميدز.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 55 نقطة ليظل محتلا الصدارة ومحافظا على فارق نقطتين مع بيراميدز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز الرابع.
ويشار إلى أنه يتبقى للأهلي مباراة واحدة أمام نادي فاركو، بينما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.
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