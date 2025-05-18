https://sarabic.ae/20250518/أمين-حزب-عراقي-لـسبوتنيك-على-العرب-أن-يكونوا-قطبا-واحدا-في-مواجهة-المتغيرات-الدولية-1100696243.html

أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": على العرب أن يكونوا قطبا واحدا في مواجهة المتغيرات الدولية

أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": على العرب أن يكونوا قطبا واحدا في مواجهة المتغيرات الدولية

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين حزب "الطليعي الناصري" في العراق، أن "أهمية القمة العربية في بغداد، تكمن في المخاطر والتحديات الجيوسياسية غير المسبوقة،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T10:54+0000

2025-05-18T10:54+0000

2025-05-18T10:54+0000

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وقال الجميلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "النزاعات المشتعلة والمحتدمة في عدد من الدول العربية أيضا، وخاصة في لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، علاوة على التهديدات والأطماع والمشاريع العدوانية الإقليمية والدولية التي تستهدف الوطن العربي، جعلت لعقد القمة في بغداد أهمية كبيرة في هذا التوقيت".وتابع: "كل تلك الظروف الاستثنائية ألقت على كاهل القمة مسؤولية التصدي لهذه الظروف، وهو ما تجلى في البيان الختامي الذي تضمن رؤى ومواقف تصب لمصلحة الوطن العربي والأمن القومي العربي، خصوصًا ماتعلق بالموقف الموحد من رفض تهجير الفلسطينيين والعمل من أجل وقف العدوان الصهيوني وضرورة إعمار غزة وإدارتها من قبل السلطة الفلسطينية موحدة مع الضفة الغربية، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية والمبادرات العربية".وأشار أمين حزب "الطليعي الناصري"، إلى أن "أهمية القمة جاءت أيضا بالتأكيد على عروبة جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران، ودعم الحقوق المائية العربية في مواجهة تركيا وإيران وأثيوبيا، ودعم العلاقات والروابط العربية البينية".ويرى الجميلي أن "نجاح عقد القمة العربية في بغداد وأهمية ما صدر عنها من مواقف والتزام بالقضايا العربية، يؤكد بأن العراق في طريقه إلى استئناف دوره العربي والإقليمي والدولي، وفشل كل محاولات تعطيله التي راهنت على الاحتلال والتدخل والتموضع الدولي والإقليمي في العراق".واختتم: "بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة الصعود بمستوى الإستجابة لهذه التحديات والمخاطر عبر تطوير عمل وإطار جامعة الدول العربية باتجاه اتحاد عربي يفرض العرب قطبا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واستراتيجيًا وحضاريًا واحدًا وموحدًا في مواجهة المتغيرات المتوقعة باتجاه التعددية القطبية والحضارية على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمتغيرات التي يمر بها العالم".وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وعُقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.

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