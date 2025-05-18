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أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": على العرب أن يكونوا قطبا واحدا في مواجهة المتغيرات الدولية
أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": على العرب أن يكونوا قطبا واحدا في مواجهة المتغيرات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين حزب "الطليعي الناصري" في العراق، أن "أهمية القمة العربية في بغداد، تكمن في المخاطر والتحديات الجيوسياسية غير المسبوقة،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T10:54+0000
2025-05-18T10:54+0000
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وقال الجميلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "النزاعات المشتعلة والمحتدمة في عدد من الدول العربية أيضا، وخاصة في لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، علاوة على التهديدات والأطماع والمشاريع العدوانية الإقليمية والدولية التي تستهدف الوطن العربي، جعلت لعقد القمة في بغداد أهمية كبيرة في هذا التوقيت".وتابع: "كل تلك الظروف الاستثنائية ألقت على كاهل القمة مسؤولية التصدي لهذه الظروف، وهو ما تجلى في البيان الختامي الذي تضمن رؤى ومواقف تصب لمصلحة الوطن العربي والأمن القومي العربي، خصوصًا ماتعلق بالموقف الموحد من رفض تهجير الفلسطينيين والعمل من أجل وقف العدوان الصهيوني وضرورة إعمار غزة وإدارتها من قبل السلطة الفلسطينية موحدة مع الضفة الغربية، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية والمبادرات العربية".وأشار أمين حزب "الطليعي الناصري"، إلى أن "أهمية القمة جاءت أيضا بالتأكيد على عروبة جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران، ودعم الحقوق المائية العربية في مواجهة تركيا وإيران وأثيوبيا، ودعم العلاقات والروابط العربية البينية".ويرى الجميلي أن "نجاح عقد القمة العربية في بغداد وأهمية ما صدر عنها من مواقف والتزام بالقضايا العربية، يؤكد بأن العراق في طريقه إلى استئناف دوره العربي والإقليمي والدولي، وفشل كل محاولات تعطيله التي راهنت على الاحتلال والتدخل والتموضع الدولي والإقليمي في العراق".واختتم: "بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة الصعود بمستوى الإستجابة لهذه التحديات والمخاطر عبر تطوير عمل وإطار جامعة الدول العربية باتجاه اتحاد عربي يفرض العرب قطبا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واستراتيجيًا وحضاريًا واحدًا وموحدًا في مواجهة المتغيرات المتوقعة باتجاه التعددية القطبية والحضارية على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمتغيرات التي يمر بها العالم".وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.وعُقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-العراقية-لـسبوتنيك-أعتقد-أن-العراق-سيوافق-على-دعوة-بوتين-لحضور-القمة-الروسية-العربية-1100678287.html
https://sarabic.ae/20250517/مستشار-السوداني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-تمثل-فرصة-استراتيجية-للعراق-لاستعادة-مكانته-الإقليمية-1100653191.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, القمة العربية في بغداد, الأخبار, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمين حزب عراقي لـ"سبوتنيك": على العرب أن يكونوا قطبا واحدا في مواجهة المتغيرات الدولية

10:54 GMT 18.05.2025
© AP Photoزعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025
زعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo
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حصري
أكد الدكتور عبد الستار الجميلي، أمين حزب "الطليعي الناصري" في العراق، أن "أهمية القمة العربية في بغداد، تكمن في المخاطر والتحديات الجيوسياسية غير المسبوقة، التي يعيشها الوطن العربي في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة".
وقال الجميلي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "النزاعات المشتعلة والمحتدمة في عدد من الدول العربية أيضا، وخاصة في لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال، علاوة على التهديدات والأطماع والمشاريع العدوانية الإقليمية والدولية التي تستهدف الوطن العربي، جعلت لعقد القمة في بغداد أهمية كبيرة في هذا التوقيت".
وتابع: "كل تلك الظروف الاستثنائية ألقت على كاهل القمة مسؤولية التصدي لهذه الظروف، وهو ما تجلى في البيان الختامي الذي تضمن رؤى ومواقف تصب لمصلحة الوطن العربي والأمن القومي العربي، خصوصًا ماتعلق بالموقف الموحد من رفض تهجير الفلسطينيين والعمل من أجل وقف العدوان الصهيوني وضرورة إعمار غزة وإدارتها من قبل السلطة الفلسطينية موحدة مع الضفة الغربية، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية والمبادرات العربية".
القمة العربية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
وزير الخارجية العراقي لـ"سبوتنيك": أعتقد أن العراق سيوافق على دعوة بوتين لحضور القمة الروسية العربية
أمس, 17:21 GMT
وأشار أمين حزب "الطليعي الناصري"، إلى أن "أهمية القمة جاءت أيضا بالتأكيد على عروبة جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران، ودعم الحقوق المائية العربية في مواجهة تركيا وإيران وأثيوبيا، ودعم العلاقات والروابط العربية البينية".

ومن جانب آخر، نوّه الجميلي إلى أن "عقد مؤتمر القمة في بغداد تأكيد على هوية العراق العربية وانتمائه ومصيره العربي أمام محاولات عزله عن أمته العربية، عبر افتعال الأزمات مع بعض الدول العربية والتهوين من أهمية عقد القمم العربية".

ويرى الجميلي أن "نجاح عقد القمة العربية في بغداد وأهمية ما صدر عنها من مواقف والتزام بالقضايا العربية، يؤكد بأن العراق في طريقه إلى استئناف دوره العربي والإقليمي والدولي، وفشل كل محاولات تعطيله التي راهنت على الاحتلال والتدخل والتموضع الدولي والإقليمي في العراق".
واختتم: "بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة الصعود بمستوى الإستجابة لهذه التحديات والمخاطر عبر تطوير عمل وإطار جامعة الدول العربية باتجاه اتحاد عربي يفرض العرب قطبا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واستراتيجيًا وحضاريًا واحدًا وموحدًا في مواجهة المتغيرات المتوقعة باتجاه التعددية القطبية والحضارية على وقع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والمتغيرات التي يمر بها العالم".
مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
مستشار السوداني لـ"سبوتنيك": القمة العربية تمثل فرصة استراتيجية للعراق لاستعادة مكانته الإقليمية
أمس, 06:52 GMT
وطالب البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في بغداد، أمس السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد البيان على "مركزية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك نحو فتح جميع المعابر، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وعقدت القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، والتي تتزامن مع تغييرات إقليمية عديدة أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة من أكثر من عام ونصف.
وعُقدت القمة هذا العام تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية" وسط ملفات عربية ساخنة، وأزمات إقليمية أخرى تشمل فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن.
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