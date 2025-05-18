بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250518/بوتين-روسيا-تحترم-المصالح-الوطنية-لأمريكا-وتنتظر-منها-المعاملة-ذاتها-1100691669.html
بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها
بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T09:46+0000
2025-05-18T09:46+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_8ce9d0a2f5b33aacbeced7de6f94e46c.jpg
وقال الرئيس بوتين، في مقتطف من لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، في الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، تم بثه اليوم الأحد، إن "روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفيلم الوثائقي، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.وأضاف بوتين: "ضمان مصالح شعبنا في تلك الأراضي التي نتحدث عنها دائمًا، حيث يعيش الناس الذين يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويعتبرون روسيا وطنهم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-سأتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الاثنين-المقبل-1100675659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_4acc2e1df391369e09a16a843037a854.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها

09:46 GMT 18.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل.
وقال الرئيس بوتين، في مقتطف من لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، في الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، تم بثه اليوم الأحد، إن "روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل".

وأجاب بوتين، على سؤال عما إذا كانت هناك أرضيات مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالقول: "الشعب الأمريكي والقيادة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس، لديهم مصالحهم الوطنية الخاصة، ونحن نحترم ذلك ونفترض أننا سنُعامَل بالطريقة ذاتها".

مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
أوشاكوف: روسيا وأمريكا تتحركان نحو لقاء ثنائي بين بوتين وترامب
8 مايو, 17:36 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفيلم الوثائقي، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.

وقال الرئيس الروسي، متحدثًا عن نتائج العملية العسكرية الخاصة، في مقابلة أُجريت معه ضمن الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا": "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلامًا طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وأضاف بوتين: "ضمان مصالح شعبنا في تلك الأراضي التي نتحدث عنها دائمًا، حيث يعيش الناس الذين يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويعتبرون روسيا وطنهم".
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الاثنين المقبل
أمس, 15:16 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала