https://sarabic.ae/20250518/بوتين-روسيا-تحترم-المصالح-الوطنية-لأمريكا-وتنتظر-منها-المعاملة-ذاتها-1100691669.html
بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها
بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T09:46+0000
2025-05-18T09:46+0000
2025-05-18T09:46+0000
العالم
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس بوتين، في مقتطف من لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، في الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، تم بثه اليوم الأحد، إن "روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفيلم الوثائقي، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.وأضاف بوتين: "ضمان مصالح شعبنا في تلك الأراضي التي نتحدث عنها دائمًا، حيث يعيش الناس الذين يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويعتبرون روسيا وطنهم".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-سأتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الاثنين-المقبل-1100675659.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تحترم المصالح الوطنية لأمريكا وتنتظر منها المعاملة ذاتها
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل.
وقال الرئيس بوتين، في مقتطف من لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، في الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما"، تم بثه اليوم الأحد، إن "روسيا تحترم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وتنتظر منها احترام المصالح الوطنية الروسية بالمثل".
وأجاب بوتين، على سؤال عما إذا كانت هناك أرضيات مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالقول: "الشعب الأمريكي والقيادة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس، لديهم مصالحهم الوطنية الخاصة، ونحن نحترم ذلك ونفترض أننا سنُعامَل بالطريقة ذاتها".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الفيلم الوثائقي، أن النتيجة التي تحتاجها روسيا من العملية العسكرية الخاصة، هي إزالة الأسباب التي أدت إلى الأزمة وخلق الظروف لتحقيق السلام الدائم وضمان أمن روسيا.
وقال الرئيس الروسي، متحدثًا عن نتائج العملية العسكرية الخاصة، في مقابلة أُجريت معه ضمن الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عامًا": "نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلامًا طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
وأضاف بوتين: "ضمان مصالح شعبنا في تلك الأراضي التي نتحدث عنها دائمًا، حيث يعيش الناس الذين يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويعتبرون روسيا وطنهم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح يوم الأحد الماضي، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.