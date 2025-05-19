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https://sarabic.ae/20250519/بريطانيا-تستدعي-سفير-إيران-لديها-بعد-استهداف-صحفيين-معارضين-في-لندن-1100742396.html
بريطانيا تستدعي سفير إيران لديها بعد "استهداف صحفيين معارضين في لندن"
بريطانيا تستدعي سفير إيران لديها بعد "استهداف صحفيين معارضين في لندن"
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، "استدعاء السفير الإيراني، علي موسوي، بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني". 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T14:01+0000
2025-05-19T14:01+0000
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وقالت لندن، في بيان لها، إن "حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة".جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر". وتابعت: "تم إبلاغ المسؤول البريطاني باحتجاج طهران الشديد، كما تمت مطالبته بتقديم إيضاحات من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لعمليات الاعتقال".وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".وأعلنت الشرطة البريطانية، أول أمس السبت، اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.
https://sarabic.ae/20250129/إيران-تكثف-مشاوراتها-الدبلوماسية-مع-بريطانيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1097290460.html
https://sarabic.ae/20250306/بعد-تصريحات-جارفيس-إيران-تهاجم-تصنيفها-خطرا-أمنيا-في-بريطانيا-1098436990.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بريطانيا تستدعي سفير إيران لديها بعد "استهداف صحفيين معارضين في لندن"

14:01 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، "استدعاء السفير الإيراني، علي موسوي، بعد توجيه اتهامات لثلاثة إيرانيين في البلاد بموجب قانون الأمن القومي البريطاني".
وقالت لندن، في بيان لها، إن "حكومة المملكة المتحدة تؤكد بوضوح أن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، رفض طهران لاعتقال مواطنين إيرانيين في بريطانيا، واصفة الاتهامات التي تم توجيهها إليهم بأنها "باطلة".
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جاء ذلك في بيان للخارجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى أن الخطوة الإيرانية تضمنت استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران، مساء أمس الأحد.
وقالت الخارجية الإيرانية إن ما تعرض له الإيرانيون في بريطانيا، "اعتقال مشبوه وغير مبرر". وتابعت: "تم إبلاغ المسؤول البريطاني باحتجاج طهران الشديد، كما تمت مطالبته بتقديم إيضاحات من الحكومة البريطانية حول الأسس القانونية لعمليات الاعتقال".
وقال مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، شهرام قاضي زاده، إن "الاتهامات التي طالت المواطنين الإيرانيين، تمت دون تقديم أدلة أو إشعار رسمي للسفارة الإيرانية"، مشيرًا إلى أنه تم منعهم من حقوقهم القنصلية الأساسية.
وأردف: "هذا الأمر يتعارض مع مبادئ القانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية"، مضيفًا: "هذه الإجراءات قد تكون مدفوعة بدوافع سياسية للضغط على إيران".
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بعد تصريحات جارفيس.. إيران تهاجم تصنيفها خطرا أمنيا في بريطانيا
6 مارس, 12:34 GMT
وأعلنت الشرطة البريطانية، أول أمس السبت، اعتقال عدد من الإيرانيين للاشتباه في تخطيطهم "لهجمات إرهابية أو العمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية"، مضيفة: "تم إطلاق سراح 4 منهم، اليوم السبت، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، قد قالت في تصريحات سابقة، إن ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية مقلقة"، مضيفة: "ستحاسب إيران على سلوكها"، حسب تعبيرها.
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