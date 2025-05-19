https://sarabic.ae/20250519/تونس-تقترح-احتضان-حوار-ليبي--ليبي-برعاية-أممية-فهل-تكسر-عقدة-الانقسام-1100721865.html

تونس تقترح احتضان حوار "ليبي – ليبي" برعاية أممية... فهل تكسر عقدة الانقسام؟

تونس تقترح احتضان حوار "ليبي – ليبي" برعاية أممية... فهل تكسر عقدة الانقسام؟

سبوتنيك عربي

في ظل تعقد المشهد الليبي واستمرار حالة الانسداد السياسي التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد، برزت تونس مجددا كمحور دبلوماسي إقليمي، معلنةً عن استعدادها الكامل... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T07:50+0000

2025-05-19T07:50+0000

2025-05-19T07:50+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

أخبار تونس اليوم

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584116_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_628d156b3c07269aa6839ad8667daebe.jpg

الإعلان التونسي جاء خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في بغداد، يوم السبت 17 مايو/ أيار الجاري، حيث عبّرت الخارجية التونسية عن "انشغالها العميق" إزاء التصعيد الخطير في العاصمة طرابلس، مجددةً دعوتها إلى التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة ورفضها لأي تصعيد ميداني.وأشارت الخارجية التونسية إلى أنّ تونس تضع نفسها على ذمّة الأشقاء الليبيين كأرضية للتلاقي بينهم من أجل حوار "ليبي - ليبي" برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لبلوغ حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والعيش في وئام"، بحسب البلاغ الصادر عن الخارجية التونسية.وتمثل المبادرة التونسية امتدادا لمقاربة دبلوماسية وازنة لطالما تبنتها تونس تجاه الأزمة في الجارة الشرقية، تقوم أساسا على مبدأ "الحل من الداخل"، أي تسوية سياسية بأدوات ليبية خالصة، وبرعاية أممية، بعيدا عن الحسابات العسكرية أو الاصطفافات الإقليمية.وليست هذه المرة الأولى التي تعرض فيها تونس لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية، فقد سبق لها أن استضافت "منتدى الحوار السياسي الليبي"، في نوفمبر / تشرين الثاني 2020، تحت إشراف الأمم المتحدة، والذي شكّل محطة مركزية في إعادة بناء المسار السياسي بعد سنوات من الانقسام المؤسسي والعسكري.كما أجرى الرئيس قيس سعيد زيارة رسمية إلى طرابلس، في مارس / آذار 2021، فيما وصف، في ذلك الحين، بأنه مؤشرا قويا على دعم تونس لحكومة الوحدة الوطنية وسعيها لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الثنائي.وفي أبريل / نيسان 2024، احتضنت تونس اجتماعا ثلاثيا تونسيا جزائريا ليبيا، ركّز على تكثيف التنسيق الأمني والسياسي بين دول الجوار، وتفعيل دورها الجماعي في تأمين الحدود ودعم العملية السياسية الليبية.تونس تمتلك أوراق تأثير حقيقيةوفي هذا السياق، يرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تونس تمتلك أوراق تأثير حقيقية تسمح لها بلعب دور فعّال في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مشيرًا إلى وجود ثلاثة اعتبارات رئيسية تدعم هذا الطرح.وأوضح ونيس أن الاعتبار الأول يتمثل في النظرة الإيجابية التي تحملها الطبقة السياسية الليبية تجاه تونس، إذ تعد من بين الدول القليلة التي لا تتهم بالسعي إلى التأثير على القرار السيادي الليبي أو فرض أجندات خارجية.أما الاعتبار الثاني، فيرتبط بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية المتداخلة بين الشعبين، حيث يرى ونيس، أن أي اضطراب في ليبيا ينعكس مباشرة على تونس، معتبرا أن "المهاجرين والعائلات وحتى القيادات الليبية التي تبحث عن ملاذ آمن، تلجأ عادة إلى تونس نظرا لقربها الجغرافي واحترامها لخصوصية القرار الليبي".وبخصوص الاعتبار الثالث، أشار ونيس إلى البعد الاقتصادي، مؤكدا أن استقرار ليبيا يُعدّ مصلحة حيوية لتونس، خاصة لولايات الجنوب التي تعتمد بشكل كبير على الحركة الاقتصادية العابرة للحدود.وبيّن في هذا الإطار، أن "كل تأزم في الساحة الليبية ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي في الجنوب التونسي الذي يرتبط بديناميكية السوق الليبية".وفي حديثه عن مآلات الحوار الليبي المحتمل، شدد ونيس على أن تونس لا تسعى إلى فرض نتائج مسبقة أو توجيه الأطراف الليبية، بل ترى أن القرار النهائي يجب أن ينبع من توافق ليبي–ليبي.وكشف ونيس أن العديد من الفرقاء الليبيين يرفضون عقد أي حوار سياسي على أراضي كل من مصر أو الجزائر، ما يجعل تونس في نظره خيارا "محايدا ومتاحا"، وقادرا على جمع الفرقاء الليبيين إذا كانت لديهم فعلا إرادة صادقة لتجاوز الأزمة عبر الحوار السلمي، لا من خلال العنف أو السلاح، وفقا لقوله.ونوّه الوزير الأسبق إلى أن المبادرة التونسية تزامنت مع دعوات أخرى أطلقتها قوى سياسية ليبية لإجراء حوار مماثل في المملكة المغربية، مشيرا إلى وجود تحفظات لدى بعض الليبيين بشأن تنظيم اللقاء في تونس، نظرا لوجود جالية ليبية مؤثرة قد تحسب على طرف دون آخر، وهو ما يثير بعض الحساسيات.الدعوة للحوار خطوة واقعيةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بولبابة سالم، أن المبادرة التونسية لاحتضان حوار "ليبي – ليبي" لا تخرج عن إطار الواقعية السياسية، بل "تعبّر عن موقف طبيعي ومتّزن لدولة مجاورة تدرك أن استقرار ليبيا هو من مقوّمات أمنها القومي".وشدد سالم على أن تأثير ما يجري في ليبيا على تونس لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يمتد أيضا إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأمن القومي التونسي "يبدأ من طرابلس وينتهي عند الحدود الجزائرية"، وفق تعبيره.وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، لا سيما في منطقة أبو سليم، تؤكد حجم التهديد القائم في ظل تفشي السلاح واستمرار الانقسام بين شرق البلاد وغربها.واعتبر سالم أن دعوة تونس لإطلاق حوار "ليبي – ليبي" على أراضيها تعد تطورا إيجابيا يضاف إلى المساعي الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا أن "ما يجعل من تونس مؤهلة لاحتضان هذا الحوار هو كونها تستضيف جالية ليبية كبيرة ومتنوعة تنتمي إلى أطياف ومكونات مختلفة من المشهد السياسي والاجتماعي الليبي"، ما يمنحها، بحسب قوله، قدرة فعلية على خلق أرضية توافق أولي بين الفرقاء.ورغم أن المواجهات المسلحة الأخيرة في طرابلس جرى احتواؤها بسرعة نسبية، إلا أن الباحث التونسي يرى أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يجب أن يكون طويل الأمد، وأنه من الضروري التوصّل إلى تسوية تضع حدا للانقسام السياسي والجغرافي، وتنهي فوضى انتشار السلاح، عبر حصره بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات التي تحوّلت إلى مراكز نفوذ موازية في عدد من المناطق.وفي قراءة لردود الفعل المحتملة، أعرب بولبابة سالم عن اعتقاده بأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد تنظر بإيجابية إلى المبادرة التونسية، معتبرا أن "العديد من القوى الإقليمية والدولية صاحبة النفوذ في ليبيا قد تجد مصلحة مشتركة في دعم هذا المسار، خاصة في ظل إدراكها أن استمرار الفوضى ليس في صالح أحد، سواء مصر أو الجزائر أو تونس".وختم بولبابة سالم، تحليله محذرا من أن أي انزلاق أمني أو عودة إلى الاشتباكات المسلحة داخل ليبيا ستكون له تداعيات مباشرة على تونس التي تربطها حدود مشتركة مع ليبيا تناهز 600 كيلومتر، مشددا على أن تونس ليست بمنأى عن انعكاسات التأزم الليبي، وهو ما يجعل من كل دعوة للحوار "استثمارا وقائيا في أمن المنطقة ككل".الأزمة الليبية أعقد من أن تحل بمبادرة حوارعلى الجانب المقابل، يرى المحلل السياسي، محمد ذويب، أن المبادرة التونسية، رغم أهميتها الرمزية وحسن نيتها، تصطدم بجدار واقع ليبي شديد التعقيد، لا يمكن تفكيكه بسهولة عبر دعوات للحوار، سواء في تونس أو في غيرها من العواصم.وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر ذويب أن "المبادرة التونسية خطوة طيبة، ويجب التنويه بها"، غير أن الوضع في ليبيا بلغ من الفوضى والتشظي ما يجعل من الصعب التأثير عليه من الخارج، حتى من قِبل القوى الدولية الكبرى.وقال في هذا السياق: "لا يمكن لأي أحد ضبط الميليشيات الليبية التي تعد بالعشرات، وتحمل تحالفات متغيرة ومشبوهة، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض حلا في ظل هذا الكم من السلاح المنتشر في كل مكان."ورغم إشادته بالتحرك التونسي، شدد ذويب على أن تونس، بحكم موقعها وحدودها، تبقى فاعلا محدود التأثير في المشهد الليبي المتفجر، مضيفا: "لا أحد، بما في ذلك تونس، قادر على إصلاح الأوضاع الليبية بمفرده".وفي تحليله لأسباب تعثر التسوية، أشار ذويب إلى غياب إرادة سياسية دولية حقيقية لدفع الأزمة نحو الحل، لافتا إلى أن المواقف الدولية تجاه ليبيا تتسم بالتناقض والمصالح المتقاطعة.وأوضح أن "الأطراف الدولية لا تبحث عن مصلحة الشعب الليبي، بقدر ما تسعى وراء ثرواته النفطية، وموقعه الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وسوق مفتوح لتجارة البشر، كما هو الحال بالنسبة لبعض قوى الاتحاد الأوروبي".وأضاف أن الانقسام الدولي نفسه ينعكس على الملف الليبي، مشيرا إلى التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وبين أوروبا وروسيا من جهة ثانية، فضلا عن حالة الغموض بشأن الموقف الأمريكي في ظل عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.أما داخليا، فقد اعتبر ذويب أن الأزمة الليبية وصلت إلى مستوى من التشظي يجعل الحوار الوطني شبه مستحيل. وأوضح أن "الانقسام بين المشير خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة بلغ حد القطيعة التامة، كما أن ولاءات الميليشيات لا تخضع لمنطق واضح، وتحالفاتها تتغير باستمرار".وذكّر في هذا السياق بحادثة تصفية غنيوة الككلي، أحد أبرز القادة الأمنيين في طرابلس، قائلا: "غنيوة كان محسوبا على الدبيبة منذ 2011، لكن تمّت تصفيته فور وصوله إلى هيئة الاتصالات، في مشهد يعكس هشاشة التحالفات داخل العاصمة".وذهب ذويب إلى أن الصراع الليبي لم يعد فقط سياسيا أو أمنيا، بل تحوّل إلى معركة جهوية معقدة، تتوزع فيها الولاءات بين مدن مثل مصراتة وطرابلس والزنتان، مما يجعل من الصعب الحديث عن حوار جامع في ظل هذه البنية المتفجرة.وختم ذويب تصريحه بالتأكيد على أن "أي مبادرة، مهما كانت نواياها طيبة، لن تكون كافية بمفردها ما لم يرفقها إرادة داخلية حقيقية للوفاق، وغطاء دولي صادق يدعم الحل، لا المصالح".

https://sarabic.ae/20250513/سفارة-تونس-بطرابلس-تدعو-الجالية-إلى-التزام-الحذر-1100458820.html

https://sarabic.ae/20250514/جهاز-الاستخبارات-العسكرية-في-ليبيا-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-في-طرابلس-1100509750.html

https://sarabic.ae/20250519/13-مرشحا-لرئاسة-الحكومة-الليبية-ومجلس-النواب-يناقش-أحداث-طرابلس-1100720916.html

https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-المصرية-تصدر-بيانا-بشأن-التطورات-في-ليبيا-1100654397.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم