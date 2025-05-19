https://sarabic.ae/20250519/عضو-في-الشيوخ-المصري-لـ-سبوتنيك-القاهرة-لن-ترضخ-لأي-ضغوط-اقتصادية-ومواقفها-ثابتة-1100737689.html

عضو في الشيوخ المصري لـ "سبوتنيك": القاهرة لن ترضخ لأي ضغوط اقتصادية ومواقفها ثابتة

عضو في الشيوخ المصري لـ "سبوتنيك": القاهرة لن ترضخ لأي ضغوط اقتصادية ومواقفها ثابتة

سبوتنيك عربي

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ المصري، إن القاهرة متمسكة بموقفها تجاه القضية الفلسطينية، ولن ترضخ لأي ضغوط... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T12:11+0000

2025-05-19T12:11+0000

2025-05-19T12:11+0000

حصري

غزة

تقارير سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

لبنان

أخبار ليبيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100354569_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_40c7c16bf105889b9d9d487d7e4d5f3f.jpg

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، إن الموقف المصري واضح منذ بداية الأزمة في المنطقة، وتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم، حيث أكدت مصر على دعم الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير بشكل صريح وواضح، ولم ولن تغير مواقفها.بشأن الموقف الأمريكي تجاه القاهرة وما إن كانت واشنطن قد تلجأ لضغوط اقتصادية على القاهرة، يوضح سمير: "العلاقات المصرية- الأمريكية قد تؤثر في مستوى الضغوط التي قد تلجأ إليها واشنطن تجاه مصر، خاصة أن القاهرة لن تغير موقفها الثابت تحت أي ضغوط، في حين أن واشنطن تدرك جيدا حجم ومكانة القاهرة ومحوريتها في المنطقة".ويرى أن المنافع المتبادلة وحجمها بين البلدين تعد أحد العوامل الحاكمة للعلاقات، والمؤثرة في مسارها وما ترغب به واشنطن، خاصة أن الضغوط المبالغ فيها قد تؤثر على العلاقات بين البلدين بشكل كبير.وفق سمير، فإن واشنطن تضغط على العالم بشكل كامل اقتصاديا، كما حدث من فرض تعريفات جمركية على العديد من الدول، لكن القاهرة شعبيا ورسميا لديها موقف ثابت تحت أي إجراءات أو ضغوط من الجانب الأمريكي.بشأن خيارات القاهرة لمواجهة اي ضغوط أمريكية، يقول سمير: "الدولة المصرية تسعى جاهدة لمنع تهجير الفلسطينيين، وتضغط بكل قوة لحل الدولتين، كما ستحافظ على سيادتها وحدودها تحت أي محاولات، كما تبذل الكثير من الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل التوصل للحلول السياسية، وفي نهاية المطاف تظل دولة كبيرة لا ترضخ لاي ضغوط اقتصادية".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن "لديه تصورات جيدة جدا لمدينة غزة لجعلها منطقة حرية"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجد بشأن غزة.وأوضح ترامب، في تصريحات له من قطر، أنه "سيكون فخورا لو تملكت الولايات المتحدة الأمريكية الأمر وجعلتها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة"، داعيا إلى وضع الناس في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.ووصف غزة بأنها "أرض للموت والدمار لسنوات طويلة"، قائلا: "لا يوجد أي مبنى قائم تقريبا في غزة ويعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة وهو أمر غير مقبول إنه موت هائل".وفي وقت سابق، أعرب رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره للشعب العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى العاصمة بغداد لحضور أعمال القمة العربية.وأشار السيسي إلى أن القمة عقدت في ظل ظرف تاريخي دقيق، حيث تواجه المنطقة تحديات متعددة ومعقدة.وفي سياق حديثه، أكد السيسي أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشيراً إلى تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما وصفه بالإبادة ومحاولات إنهاء وجوده، كما طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في غزة.وتابع الرئيس المصري: "حتى لو نجحت إسرائيل فى إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية".وأوضح السيسي أن آلة الحرب دمرت جميع الخدمات الأساسية في القطاع، مما تسبب في نزوح نحو مليوني مواطن فلسطيني. ومع ذلك، شدد السيسي على صمود الشعب الفلسطيني، واصفاً إياه بأنه شعب غير قابل للانكسار في مواجهة هذه التحديات.وفي سياق حديثه عن اليمن، أشار السيسي إلى أن الوقت قد حان لإعادة الاستقرار والوحدة إلى البلاد، فيما أكد رفضه القاطع لأي محاولات لتقويض الوحدة الوطنية في الصومال. وفي ختام كلمته، دعا السيسي إلى العمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية، مؤكداً أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمنطقة.

https://sarabic.ae/20250517/السيسي-أطالب-ترامب-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1100661553.html

https://sarabic.ae/20250517/ترامب-يكشف-دور-قادة-الخليج-في-إعادة-إعمار-غزة-1100676925.html

غزة

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, أخبار ليبيا اليوم