https://sarabic.ae/20250520/أستاذ-قانون-دولي-روسيا-ترفع-راية-الدفاع-عن-القانون-الدولي-وعلى-الدول-أن-تحذو-حذوها--1100793174.html
أستاذ قانون دولي: روسيا ترفع راية الدفاع عن القانون الدولي وعلى الدول أن تحذو حذوها
أستاذ قانون دولي: روسيا ترفع راية الدفاع عن القانون الدولي وعلى الدول أن تحذو حذوها
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدوليّة، الدكتور حسن جوني، عن أهمية انعقاد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي في روسيا، مؤكدا أن "روسيا ترفع... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T15:43+0000
2025-05-20T15:43+0000
2025-05-20T15:43+0000
روسيا
القانون الدولي
سانت بطرسبورغ
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال جوني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعقد المنتدى في ظل ظروف دولية معقدة وهجمة شرسة على القانون الدولي تقودها الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة، من خلال سياسييها ودبلوماسييها الذين يدعون إلى إلغائه".وانتقد جوني "ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وانتهاكه من قبل أوروبا وأمريكا"، موضحا أن "المشكلة تكمن في إدارة هذا القانون، وأن الحرب الأمريكية عليه تهدف إلى تدمير إنجازات البشرية".وشدد ضيف "سبوتنيك" على "ضرورة الحفاظ على النظرة إلى الماضي وإنجازات الإنسانية القانونية، والنظر إلى المستقبل"، داعيا الدول إلى "حماية ما تحقق من قوانين وأعراف دولية، كما تفعل روسيا".
https://sarabic.ae/20250519/سانت-بطرسبورغ-تستضيف-المنتدى-القانوني-الدولي-بمشاركة-أكثر-من-80-دولة-1100723622.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, القانون الدولي, سانت بطرسبورغ, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, القانون الدولي, سانت بطرسبورغ, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذ قانون دولي: روسيا ترفع راية الدفاع عن القانون الدولي وعلى الدول أن تحذو حذوها
حصري
تحدث أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدوليّة، الدكتور حسن جوني، عن أهمية انعقاد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي في روسيا، مؤكدا أن "روسيا ترفع اليوم راية الدفاع عن القانون الدولي، وأن مجرد طرحه من جانبها يصب في مصلحة الشعوب، للاستفادة من إنجازات الماضي والتطلع إلى المستقبل".
وقال جوني في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يعقد المنتدى في ظل ظروف دولية معقدة وهجمة شرسة على القانون الدولي
تقودها الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة، من خلال سياسييها ودبلوماسييها الذين يدعون إلى إلغائه".
ولفت إلى أن "القانون الدولي هو أفضل ما جاءت به الإنسانية حتى اليوم، وأن ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وضعت في ظروف كانت لمصلحة الشعوب، بفضل الاتحاد السوفياتي المنتصر في الحرب العالمية الثانية، والذي قدم التضحيات لهزيمة النازية والفاشية، وأسهم في فرض ميثاق الأمم المتحدة لصالح الشعوب".
وانتقد جوني "ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وانتهاكه من قبل أوروبا وأمريكا
"، موضحا أن "المشكلة تكمن في إدارة هذا القانون، وأن الحرب الأمريكية عليه تهدف إلى تدمير إنجازات البشرية".
وشدد ضيف "سبوتنيك" على "ضرورة الحفاظ على النظرة إلى الماضي وإنجازات الإنسانية القانونية، والنظر إلى المستقبل"، داعيا الدول إلى "حماية ما تحقق من قوانين وأعراف دولية
، كما تفعل روسيا".