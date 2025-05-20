خبير سياسي: مكالمة بوتين وترامب مهمة وستفتح الطريق أمام اللقاء الذي يترقبه العالم
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
© AP Photo
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علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية والدولية، الدكتور حسام العتوم، على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياها بـ"المهمة"، وطابعها العام أنها "طيبة ودافئة".
وأكد العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أهمية ترطيب العلاقات الروسية الأمريكية الذي يعد مفتاحا كبيرا لإيجاد حلول ناجعة للصراع في أوكرانيا"، متمنيا "التوصل إلى إلغاء الحظر على نظام سويفت الاقتصادي المعيق لحركة المال داخل روسيا ومع الخارج".
ورأى أن "هذه المكالمة الهاتفية ستفتح الطريق أمام اللقاء المهم الذي يترقبه العالم بين الرئيسين بوتين وترامب، وبالتالي ستصبح السيطرة على موضوع مخرجات الحرب ممكنة".
وحول الموقف المحايد لترامب بشأن أوكرانيا، أعاد العتوم "الفضل في ذلك إلى موسكو والرئيس بوتين"، كاشفًا أن "ترامب لم تكن لديه المعلومات الكافية لكي يصل إلى مرحلة الحياد".
وإذ لفت العتوم إلى "انشطار أمريكا عن الاتحاد الأوروبي سياسيا، فإنه أكد أن "التحالف الأمريكي-الأوروبي ما زال موجودا وحاضرا".
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وأكد العتوم أن "روسيا لن تعود سنتمترا واحدا عن المناطق الخمسة التي حررتها داخل الأراضي الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "الرسالة الروسية وصلت للإدارة الأمريكية التي بدورها بدأت تعي جيدا وتتفهم روسيا أكثر، وهذه فرصة تاريخية للمحادثات".
وعلّق العتوم على أهمية منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي بمشاركة 80 دولة، قائلا: "تتربع روسيا في المرتبة رقم واحد على مستوى آسيا في الاقتصاد ولديها تحالفات كبيرة مع منظمة "بريكس" ودول عملاقة وتقود عالم متعدد الأقطاب إضافة إلى الانفتاح الكبير اليوم على الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا".
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وحول تصنيف روسيا لمنظمة العفو الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "منظمة منحازة، لذلك روسيا ترفض التعامل معها"، وأضاف: "كل ما يأتي عن الاتحاد الأوروبي منحاز وغير منصف ويدخل في عالم الفوبيا الروسية"، واختتم: "روسيا تريد عالما عادلا".