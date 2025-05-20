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خبير سياسي: مكالمة بوتين وترامب مهمة وستفتح الطريق أمام اللقاء الذي يترقبه العالم
خبير سياسي: مكالمة بوتين وترامب مهمة وستفتح الطريق أمام اللقاء الذي يترقبه العالم
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية والدولية، الدكتور حسام العتوم، على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T11:18+0000
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روسيا
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وأكد العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أهمية ترطيب العلاقات الروسية الأمريكية الذي يعد مفتاحا كبيرا لإيجاد حلول ناجعة للصراع في أوكرانيا"، متمنيا "التوصل إلى إلغاء الحظر على نظام سويفت الاقتصادي المعيق لحركة المال داخل روسيا ومع الخارج".وإذ لفت العتوم إلى "انشطار أمريكا عن الاتحاد الأوروبي سياسيا، فإنه أكد أن "التحالف الأمريكي-الأوروبي ما زال موجودا وحاضرا".وأكد العتوم أن "روسيا لن تعود سنتمترا واحدا عن المناطق الخمسة التي حررتها داخل الأراضي الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "الرسالة الروسية وصلت للإدارة الأمريكية التي بدورها بدأت تعي جيدا وتتفهم روسيا أكثر، وهذه فرصة تاريخية للمحادثات".وحول تصنيف روسيا لمنظمة العفو الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "منظمة منحازة، لذلك روسيا ترفض التعامل معها"، وأضاف: "كل ما يأتي عن الاتحاد الأوروبي منحاز وغير منصف ويدخل في عالم الفوبيا الروسية"، واختتم: "روسيا تريد عالما عادلا".
https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير سياسي: مكالمة بوتين وترامب مهمة وستفتح الطريق أمام اللقاء الذي يترقبه العالم

11:18 GMT 20.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
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علّق أستاذ الإعلام والخبير في السياسة الروسية والدولية، الدكتور حسام العتوم، على المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياها بـ"المهمة"، وطابعها العام أنها "طيبة ودافئة".
وأكد العتوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أهمية ترطيب العلاقات الروسية الأمريكية الذي يعد مفتاحا كبيرا لإيجاد حلول ناجعة للصراع في أوكرانيا"، متمنيا "التوصل إلى إلغاء الحظر على نظام سويفت الاقتصادي المعيق لحركة المال داخل روسيا ومع الخارج".

ورأى أن "هذه المكالمة الهاتفية ستفتح الطريق أمام اللقاء المهم الذي يترقبه العالم بين الرئيسين بوتين وترامب، وبالتالي ستصبح السيطرة على موضوع مخرجات الحرب ممكنة".

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روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"
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وحول الموقف المحايد لترامب بشأن أوكرانيا، أعاد العتوم "الفضل في ذلك إلى موسكو والرئيس بوتين"، كاشفًا أن "ترامب لم تكن لديه المعلومات الكافية لكي يصل إلى مرحلة الحياد".

وإذ لفت العتوم إلى "انشطار أمريكا عن الاتحاد الأوروبي سياسيا، فإنه أكد أن "التحالف الأمريكي-الأوروبي ما زال موجودا وحاضرا".
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
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وأكد العتوم أن "روسيا لن تعود سنتمترا واحدا عن المناطق الخمسة التي حررتها داخل الأراضي الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "الرسالة الروسية وصلت للإدارة الأمريكية التي بدورها بدأت تعي جيدا وتتفهم روسيا أكثر، وهذه فرصة تاريخية للمحادثات".

وعلّق العتوم على أهمية منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي بمشاركة 80 دولة، قائلا: "تتربع روسيا في المرتبة رقم واحد على مستوى آسيا في الاقتصاد ولديها تحالفات كبيرة مع منظمة "بريكس" ودول عملاقة وتقود عالم متعدد الأقطاب إضافة إلى الانفتاح الكبير اليوم على الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذا المؤتمر مؤتمر مهم جدا".

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وحول تصنيف روسيا لمنظمة العفو الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنها "منظمة منحازة، لذلك روسيا ترفض التعامل معها"، وأضاف: "كل ما يأتي عن الاتحاد الأوروبي منحاز وغير منصف ويدخل في عالم الفوبيا الروسية"، واختتم: "روسيا تريد عالما عادلا".
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