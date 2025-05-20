https://sarabic.ae/20250520/البرلمان-الليبي-يبدأ-إجراءات-اختيار-رئيس-حكومة-توافقية-والمرشحون-يقدمون-برامجهم-في-بنغازي-1100794898.html
البرلمان الليبي يبدأ إجراءات اختيار رئيس حكومة توافقية والمرشحون يقدمون برامجهم في بنغازي
البرلمان الليبي يبدأ إجراءات اختيار رئيس حكومة توافقية والمرشحون يقدمون برامجهم في بنغازي
سبوتنيك عربي
عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، إضافة... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأسفرت الجلسة عن عدة قرارات مهمة تمهد لاختيار رئيس حكومة جديد يقود المرحلة المقبلة.وقرر المجلس استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة، ليقدموا برامجهم الانتخابية رسميًا أمام أعضاء المجلس خلال جلسة تُعقد يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.كما قرر المجلس مخاطبة الحكومة الليبية بتخصيص مبالغ مالية لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرض ذلك على المجلس.وأضافت البرلمانية الليبية "أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل حكومة توافقية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وأكدت التزام المجلس بالجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الجلسات ستُعقد بحضور الأطراف المعنية، ووسط رقابة محلية ودولية.يُذكر أن مجلس النواب كان قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، على أن تُعرض القائمة النهائية للمرشحين ويُجرى التصويت خلال الأيام المقبلة، بمشاركة ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.
https://sarabic.ae/20250519/ليبيا-الدبيبة-يحيل-مراسيم-الرئاسي-إلى-النواب-والوزراء-ورؤساء-الجهات-العامة-1100746475.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
البرلمان الليبي يبدأ إجراءات اختيار رئيس حكومة توافقية والمرشحون يقدمون برامجهم في بنغازي
16:33 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 16:34 GMT 20.05.2025)
حصري
عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، حيث ناقش الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، إضافة إلى ملف تشكيل حكومة موحدة.
وأسفرت الجلسة عن عدة قرارات مهمة تمهد لاختيار رئيس حكومة جديد يقود المرحلة المقبلة.
وقرر المجلس استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة،
ليقدموا برامجهم الانتخابية رسميًا أمام أعضاء المجلس خلال جلسة تُعقد يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
كما قرر المجلس مخاطبة الحكومة الليبية بتخصيص مبالغ مالية لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرض ذلك على المجلس.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قالت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، إن جلسة الاثنين المقبل ستشهد تقديم البرامج الانتخابية للمرشحين لرئاسة الحكومة أمام النواب.
وأضافت البرلمانية الليبية "أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بتشكيل حكومة توافقية
تتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وأكدت التزام المجلس بالجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الجلسات ستُعقد بحضور الأطراف المعنية، ووسط رقابة محلية ودولية.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة، على أن تُعرض القائمة النهائية للمرشحين ويُجرى التصويت خلال الأيام المقبلة، بمشاركة ومتابعة من بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.