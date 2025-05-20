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بوريطة: "حل الدولتين" ليس مجالا للمزايدات فهو التزام أخلاقي وخيار سياسي
بوريطة: "حل الدولتين" ليس مجالا للمزايدات فهو التزام أخلاقي وخيار سياسي
سبوتنيك عربي
شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى "حل الدولتين" بشأن القضية الفلسطينية. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد بوريطة أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان تسوية عادلة تمكن من إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود 1967".وجاءت تصريحات بوريطة، ضمن كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، والتي أوضح خلالها أن المملكة المغربية ظلت وفية لهذا الخيار التاريخي الذي أقره المجتمع الدولي، والذي يعتبر الحل الوحيد لإقامة تسوية عادلة.وأوضح بوريطة أن الدبلوماسية المغربية ظلت تشتغل بعزم من أجل تعزيز فرص السلام، منوها إلى أن "حل الدولتين ليس مجالا للمزايدات، إذ يعتبر الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه؛ فبموجبه ستحظى المنطقة بفرص التنمية، وهناك من سيخسر، وهم الذين يتاجرون بالشعارات بدون أن يقدموا أي دعم".ودعا وزير الخارجية المغربي إلى ضرورة تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، "ما دام أن سيادة الشعوب لا تمنح مشروطة"، موضحًا أنه "ولنكون واضحين فإنه لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن حل سياسي، ولا نريد مسكّنات مؤقتة".وقال وزير الخارجية المغربي إن "تحالفنا مؤهل ليكون من المبادرات الواعدة التي ستقترح خطوات ملموسة وإجراءات واعدة لترتقي بالمسار السياسي".واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، وبالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة، إلى مصير مجهول".ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
https://sarabic.ae/20250517/الجامعة-العربية-تعلن-موعد-انعقاد-مؤتمر-دولي-بشأن-حل-الدولتين-1100651551.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

بوريطة: "حل الدولتين" ليس مجالا للمزايدات فهو التزام أخلاقي وخيار سياسي

14:59 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 15:27 GMT 20.05.2025)
© Photo / MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© Photo / MOHAMED HEMEDA
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شدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى "حل الدولتين" بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد بوريطة أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان تسوية عادلة تمكن من إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود 1967".
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
الجامعة العربية تعلن موعد انعقاد مؤتمر دولي بشأن "حل الدولتين"
17 مايو, 06:13 GMT
وجاءت تصريحات بوريطة، ضمن كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس للتحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، والتي أوضح خلالها أن المملكة المغربية ظلت وفية لهذا الخيار التاريخي الذي أقره المجتمع الدولي، والذي يعتبر الحل الوحيد لإقامة تسوية عادلة.
وأوضح بوريطة أن الدبلوماسية المغربية ظلت تشتغل بعزم من أجل تعزيز فرص السلام، منوها إلى أن "حل الدولتين ليس مجالا للمزايدات، إذ يعتبر الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه؛ فبموجبه ستحظى المنطقة بفرص التنمية، وهناك من سيخسر، وهم الذين يتاجرون بالشعارات بدون أن يقدموا أي دعم".
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى ضرورة تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، "ما دام أن سيادة الشعوب لا تمنح مشروطة"، موضحًا أنه "ولنكون واضحين فإنه لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن حل سياسي، ولا نريد مسكّنات مؤقتة".
وقال وزير الخارجية المغربي إن "تحالفنا مؤهل ليكون من المبادرات الواعدة التي ستقترح خطوات ملموسة وإجراءات واعدة لترتقي بالمسار السياسي".
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
ارتفاع حاد في الأسعار واختفاء مجموعات غذائية كاملة من أسواق قطاع غزة
12:00 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، وبالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة، إلى مصير مجهول".
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
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