https://sarabic.ae/20250520/سو-25-الروسية-تدمر-مركبات-مدرعة-أوكرانية-1100758653.html
"سو-25" الروسية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية
"سو-25" الروسية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أطقم المقاتلات الهجومية الروسية من طراز "سو-25"، دمرت مركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T04:37+0000
2025-05-20T04:37+0000
2025-05-20T04:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم طائرات هجومية من طراز "سو-25"، مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".وختم البيان، نقلا عن قائد إحدى الطائرات: "تم تحديد مهمة عاجلة. فحصنا الطائرة. فحص فريق الهندسة كل شيء، ثم انطلقنا لضرب الهدف. أصبنا الهدف بدقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250519/مقاتلة-سو-34-الروسية-تستهدف-معقلا-للقوات-الأوكرانية-1100719151.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
"سو-25" الروسية تدمر مركبات مدرعة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أطقم المقاتلات الهجومية الروسية من طراز "سو-25"، دمرت مركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت أطقم طائرات هجومية من طراز "سو-25"، مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".
وأوضح البيان أنه تم إطلاق الصواريخ من المقاتلات بشكل مزدوج، من ارتفاعات منخفضة.
وختم البيان، نقلا عن قائد إحدى الطائرات: "تم تحديد مهمة عاجلة. فحصنا الطائرة. فحص فريق الهندسة كل شيء، ثم انطلقنا لضرب الهدف. أصبنا الهدف بدقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس،
الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.