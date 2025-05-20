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نبض افريقيا
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بيارق النصر
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شركة طيران إيرلندية تهدد بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية بسبب المخاوف الأمنية
شركة طيران إيرلندية تهدد بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية بسبب المخاوف الأمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، مساء أمس الاثنين، أنها تدرس "الانسحاب الكامل" من السوق الإسرائيلية، محذّرة من أن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفعها... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T07:47+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مايكل أورايلي، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله خلال مؤتمر للمحللين عقب نشر التقرير السنوي: "نعيد النظر جديًا في استمرار عملياتنا في إسرائيل، في ظل التزايد المستمر للتهديدات الأمنية التي تؤثر على المجال الجوي الإسرائيلي".وأضاف أورايلي: "بدأنا نفقد صبرنا تجاه الوضع في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق برحلات تل أبيب. إذا استمرت الاضطرابات الأمنية، فمن الأفضل لنا توجيه طائراتنا إلى وجهات أخرى في أوروبا".يشار إلى أن شركات طيران كبرى عدة، كانت قد ألغت جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي أُطلق من اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، فرض "حصار جوي شاملا" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".
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https://sarabic.ae/20250514/ثالث-صاروخ-يمني-يضرب-إسرائيل-خلال-24-ساعة-وتعليق-حركة-الطيران-في-مطار-بن-غوريون-1100510831.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

شركة طيران إيرلندية تهدد بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية بسبب المخاوف الأمنية

07:47 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلنت شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، مساء أمس الاثنين، أنها تدرس "الانسحاب الكامل" من السوق الإسرائيلية، محذّرة من أن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفعها إلى وقف جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مايكل أورايلي، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله خلال مؤتمر للمحللين عقب نشر التقرير السنوي: "نعيد النظر جديًا في استمرار عملياتنا في إسرائيل، في ظل التزايد المستمر للتهديدات الأمنية التي تؤثر على المجال الجوي الإسرائيلي".
وأضاف أورايلي: "بدأنا نفقد صبرنا تجاه الوضع في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق برحلات تل أبيب. إذا استمرت الاضطرابات الأمنية، فمن الأفضل لنا توجيه طائراتنا إلى وجهات أخرى في أوروبا".
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
"أنصار الله" تقرر فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي
أمس, 20:40 GMT
وأكد المسؤول الإيرلندي أن "جميع رحلات الشركة إلى إسرائيل، ما تزال معلقة حتى بداية يونيو/ حزيران المقبل"، دون أن يقدم ضمانات بشأن موعد استئنافها.
يشار إلى أن شركات طيران كبرى عدة، كانت قد ألغت جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي أُطلق من اليمن.
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
ثالث صاروخ يمني يضرب إسرائيل خلال 24 ساعة.. وتعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون
14 مايو, 05:55 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، فرض "حصار جوي شاملا" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".
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