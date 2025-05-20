https://sarabic.ae/20250520/شركة-طيران-إيرلندية-تهدد-بالانسحاب-الكامل-من-السوق-الإسرائيلية-بسبب-المخاوف-الأمنية-1100762189.html

شركة طيران إيرلندية تهدد بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية بسبب المخاوف الأمنية

شركة طيران إيرلندية تهدد بالانسحاب الكامل من السوق الإسرائيلية بسبب المخاوف الأمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "راين إير" الإيرلندية للطيران، مساء أمس الاثنين، أنها تدرس "الانسحاب الكامل" من السوق الإسرائيلية، محذّرة من أن استمرار التهديدات الأمنية قد يدفعها... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T07:47+0000

2025-05-20T07:47+0000

2025-05-20T07:47+0000

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ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مايكل أورايلي، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله خلال مؤتمر للمحللين عقب نشر التقرير السنوي: "نعيد النظر جديًا في استمرار عملياتنا في إسرائيل، في ظل التزايد المستمر للتهديدات الأمنية التي تؤثر على المجال الجوي الإسرائيلي".وأضاف أورايلي: "بدأنا نفقد صبرنا تجاه الوضع في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق برحلات تل أبيب. إذا استمرت الاضطرابات الأمنية، فمن الأفضل لنا توجيه طائراتنا إلى وجهات أخرى في أوروبا".يشار إلى أن شركات طيران كبرى عدة، كانت قد ألغت جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ بالستي أُطلق من اليمن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، فرض "حصار جوي شاملا" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".

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