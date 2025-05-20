https://sarabic.ae/20250520/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-عن-محاولة-إيرانية-لاستهدافه-1100785025.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن محاولة إيرانية لاستهدافه

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن محاولة إيرانية لاستهدافه

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تعرضه لمحاولة استهداف إيرانية، غير أن الشاباك والشرطة تمكنا من إحباطها. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T12:46+0000

2025-05-20T12:46+0000

2025-05-20T12:46+0000

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وأشاد كاتس، في تصريحات له، بـ"الشاباك والشرطة لفضحهما ما قال إنها مسألة تجسس إيرانية وإحباط محاولة إيرانية لإيذائه"، بحسب قوله.وأضاف أن "إيران هي رأس أخطبوط الإرهاب الذي يروج للأنشطة الإرهابية بشكل مباشر ومن خلال المنظمات الإرهابية التي تدعمها، ضد القادة وجميع المواطنين الإسرائيليين".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "لن يردعه أي تهديد وسيواصل الوفاء بالتزامه بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وقطع رأس الأخطبوط الإيراني".يأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، أنها تمكنت بالتعاون مع الشاباك من اعتقال إسرائيليين اثنين كانا يعملان لصالح إيران في البلدة التي يقيم فيها وزير الأمن يسرائيل كاتس، مضيفة أن الموقوفين كانا يجمعان معلومات عن كاتس تحديداً.وكشفت أنه "طلب منهما تركيب كاميرات في الطريق المؤدي إلى منزل كاتس وفي مناطق مختلفة من حيفا"، مشيرة إلى أن "أحدهما طالب متفوق في معهد "التخنيون" الذي يعتبر من أهم الجامعات في إسرائيل".ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في وقت سابق، إيران بـ"أخطر دولة في المنطقة"، مشددا على ضرورة منعها من حيازة سلاح نووي.وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إن بلاده "ترغب في التعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات بشأن المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات لغزة لأن "حماس" كانت تستفيد منها ماديا وأعادت بناء قوتها.وأضاف أن "الجيش لن يوزع المساعدات في غزة ولكن سيعمل على تأمين نقلها"، مؤكدا تأييد إسرائيل بالكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المساعدات في غزة.

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