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الاستخبارات الخارجية الروسية: تم استبعاد كالاس عن خطط الدفاع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

الاستخبارات الخارجية الروسية: تم استبعاد كالاس عن خطط الدفاع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم استبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، عن صياغة وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال سياسة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T12:33+0000

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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "أدى استياء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي".وأضاف: "بدأت بروكسل تعترف بأنها ارتكبت خطأ بتعيين كالاس في منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية".وأوضح البيان بأن واشنطن تتجاهل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، بسبب افتقارها للباقة وانتقادها العلني للرئيس الأمريكي.يذكر أن كايا كالاس، وُضعت على قائمة المطلوبين في روسيا، بحسب قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية.وجاء في قاعدة بيانات البحث أن كايا كالاس، مواليد 18 يونيو/حزيران 1977، "مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصرالاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية

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