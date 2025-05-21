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الاستخبارات الخارجية الروسية: تم استبعاد كالاس عن خطط الدفاع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي
الاستخبارات الخارجية الروسية: تم استبعاد كالاس عن خطط الدفاع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم استبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، عن صياغة وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال سياسة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "أدى استياء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي".وأضاف: "بدأت بروكسل تعترف بأنها ارتكبت خطأ بتعيين كالاس في منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية".وأوضح البيان بأن واشنطن تتجاهل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، بسبب افتقارها للباقة وانتقادها العلني للرئيس الأمريكي.يذكر أن كايا كالاس، وُضعت على قائمة المطلوبين في روسيا، بحسب قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية.وجاء في قاعدة بيانات البحث أن كايا كالاس، مواليد 18 يونيو/حزيران 1977، "مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصرالاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية
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الاستخبارات الخارجية الروسية: تم استبعاد كالاس عن خطط الدفاع الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم استبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، عن صياغة وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال سياسة الدفاع للاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "أدى استياء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إبعاد رئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي في مجال السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي".
وتابع البيان: "توصلت المفوضية الأوروبية إلى استنتاج مفاده أن كالاس فشلت خلال فترة توليها منصب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر في بناء علاقات عمل مع زعماء معظم دول الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، فإنها تفشل في الواقع في الوفاء بمسؤولياتها الوظيفية الرئيسية وهي تنسيق عمل إدارات السياسة الخارجية في بلدان الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بدأت بروكسل تعترف بأنها ارتكبت خطأ بتعيين كالاس في منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية".
وأوضح البيان بأن واشنطن تتجاهل رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، بسبب افتقارها للباقة وانتقادها العلني للرئيس الأمريكي.
وذكر البيان: "لقد صدم أعضاء الاتحاد الأوروبي من انتقادات كالاس العلنية الأخيرة للرئيس الأمريكي، وكذلك تصريحاتها بأن" العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد"، ومن المعروف في الغرب أن مثل هذه "الاستنتاجات الجريئة" تظل في الأذهان لفترة طويلة في واشنطن، والآن تتجاهل وزارة الخارجية ببساطة هذه "الدبلوماسية غير اللبقة"، وهذا يجعل من الصعب على بروكسل إقامة حوار مع حليفها الرئيسي".
يذكر أن كايا كالاس، وُضعت على قائمة المطلوبين في روسيا، بحسب قاعدة بيانات البحث التابعة لوزارة الداخلية الروسية.
وجاء في قاعدة بيانات البحث أن كايا كالاس، مواليد 18 يونيو/حزيران 1977، "مطلوبة بموجب مادة في القانون الجنائي".