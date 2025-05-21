https://sarabic.ae/20250521/البرلمان-الإسباني-يوافق-على-حظر-بيع-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1100804797.html
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
ناقش البرلمان الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، مقترحا تقدمت به أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إسرائيل، بسبب حربها على غزة. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T06:28+0000
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وأقر البرلمان مقترح القانون، الذي يوصي بعدم بيع أي أسلحة إلى إسرائيل وحظر المعدات والخوذ والدروع التي يمكن أن يكون لها دور في تلك الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وباستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني، وافقت جميع الأحزاب السياسية الإسبانية على تمرير المقترح، الذي قدمه تحالف سومار، المشارك في الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزبي بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين. وفي تصريحات صحفية، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف "سومار" فيرونيكا مارتينيز، إن "إسبانيا لا تتعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم"، بينما طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، باجتماع وزارري يصدر قرارا رسميا بحظر بيع السلاح لإسرائيل، بينما قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن تجارة السلاح مع إسرائيل متوقفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا في وقت سابق، لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" بسبب حربها على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.
https://sarabic.ae/20250424/إسبانيا-تلغي-صفقة-أسلحة-إسرائيلية-بسبب-حرب-غزة-1099862728.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
ناقش البرلمان الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، مقترحا تقدمت به أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إسرائيل، بسبب حربها على غزة.
وأقر البرلمان مقترح القانون، الذي يوصي بعدم بيع أي أسلحة
إلى إسرائيل وحظر المعدات والخوذ والدروع التي يمكن أن يكون لها دور في تلك الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وباستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني، وافقت جميع الأحزاب السياسية الإسبانية على تمرير المقترح، الذي قدمه تحالف سومار، المشارك في الحكومة
الائتلافية، إضافة إلى حزبي بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وفي تصريحات صحفية، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف "سومار" فيرونيكا مارتينيز، إن "إسبانيا لا تتعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم"، بينما طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، باجتماع وزارري يصدر قرارا رسميا بحظر بيع السلاح لإسرائيل، بينما قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن تجارة السلاح مع إسرائيل متوقفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دعا في وقت سابق، لاستبعاد إسرائيل
من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" بسبب حربها على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.