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الخارجية الروسية تعلن عن ترتيب زيارة رسمية لزعيم كوريا الديمقراطية إلى البلاد
الخارجية الروسية تعلن عن ترتيب زيارة رسمية لزعيم كوريا الديمقراطية إلى البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو بصدد تنسيق زيارة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إلى روسيا، دون الإفصاح... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T04:23+0000
2025-05-21T05:00+0000
روسيا
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وقال رودينكو لـوكالة "سبوتنيك": "أؤكد أن رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، ونأمل أن نتفق من خلال القنوات الدبلوماسية على موعد وتواريخ وأجندة هذه المفاوضات".وأعلن ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو وبيونغ يانغ، تعتزمان تبادل وفود رفيعة المستوى.وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، يوم أمس الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".ولفت السفير الروسي إلى أن "ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا، في 15 أغسطس (آب) المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، في 10 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل".وفي وقت سابق، قال رودينكو إن موسكو تعمل أيضا على مسألة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمواصلة الحوار الاستراتيجي مع كوريا الديمقراطية.الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
https://sarabic.ae/20250510/كوريا-الديمقراطية-تحرير-مقاطعة-كورسك-مثال-على-الرفاقية-التي-لا-تقهر-مع-روسيا-1100367792.html
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

الخارجية الروسية تعلن عن ترتيب زيارة رسمية لزعيم كوريا الديمقراطية إلى البلاد

04:23 GMT 21.05.2025 (تم التحديث: 05:00 GMT 21.05.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© POOL
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو بصدد تنسيق زيارة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إلى روسيا، دون الإفصاح عن موعد الزيارة.
وقال رودينكو لـوكالة "سبوتنيك": "أؤكد أن رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، ونأمل أن نتفق من خلال القنوات الدبلوماسية على موعد وتواريخ وأجندة هذه المفاوضات".

وأوضح أنه "من السابق لأوانه تحديد مواعيد محددة للزيارة لكن موسكو تأمل في أن تتم".

وأعلن ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو وبيونغ يانغ، تعتزمان تبادل وفود رفيعة المستوى.
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وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، يوم أمس الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".
ولفت السفير الروسي إلى أن "ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا، في 15 أغسطس (آب) المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، في 10 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل".
وفي وقت سابق، قال رودينكو إن موسكو تعمل أيضا على مسألة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمواصلة الحوار الاستراتيجي مع كوريا الديمقراطية.
الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
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