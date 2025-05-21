https://sarabic.ae/20250521/الخارجية-الروسية-تعلن-عن-ترتيب-زيارة-رسمية-لزعيم-كوريا-الديمقراطية-إلى-البلاد-1100803329.html

الخارجية الروسية تعلن عن ترتيب زيارة رسمية لزعيم كوريا الديمقراطية إلى البلاد

الخارجية الروسية تعلن عن ترتيب زيارة رسمية لزعيم كوريا الديمقراطية إلى البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو بصدد تنسيق زيارة زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، إلى روسيا، دون الإفصاح... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T04:23+0000

2025-05-21T04:23+0000

2025-05-21T05:00+0000

روسيا

كوريا الشمالية

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وقال رودينكو لـوكالة "سبوتنيك": "أؤكد أن رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كيم جونغ أون)، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، ونأمل أن نتفق من خلال القنوات الدبلوماسية على موعد وتواريخ وأجندة هذه المفاوضات".وأعلن ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو وبيونغ يانغ، تعتزمان تبادل وفود رفيعة المستوى.وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا " الروسية، يوم أمس الثلاثاء: "أعتقد أن تبادل الوفود سيتم قبل نهاية العام الحالي".ولفت السفير الروسي إلى أن "ذلك سيحدث بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كوريا، في 15 أغسطس (آب) المقبل، والذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، في 10 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل".وفي وقت سابق، قال رودينكو إن موسكو تعمل أيضا على مسألة زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لمواصلة الحوار الاستراتيجي مع كوريا الديمقراطية.الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية

https://sarabic.ae/20250510/كوريا-الديمقراطية-تحرير-مقاطعة-كورسك-مثال-على-الرفاقية-التي-لا-تقهر-مع-روسيا-1100367792.html

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