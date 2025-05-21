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https://sarabic.ae/20250521/خبير-دولي-زيارة-بوتين-إلى-كورسك-رسالة-تؤكد-تمسك-روسيا-بموقفها-وبالأجندة-التي-تنوي-تطبيقها-1100815276.html
خبير دولي: زيارة بوتين إلى كورسك رسالة تؤكد تمسك روسيا بموقفها وبالأجندة التي تنوي تطبيقها
خبير دولي: زيارة بوتين إلى كورسك رسالة تؤكد تمسك روسيا بموقفها وبالأجندة التي تنوي تطبيقها
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، الدكتور رضوان بوهيدل، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كورسك، مؤكدا أنها "زيارة مهمة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:25+0000
2025-05-21T10:25+0000
روسيا
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وقال بوهيدل في حديث لإذاعة "سبوتينك": هذه "الرسالة تؤكد عدم تراجع روسيا أو تقديمها تنازلات مثل ما حاول البعض الترويج له خاصة بعد آخر مكالمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، كما أنها رسالة لدول الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها الخاسر الأكبر من هذا التوجه".ورأى بوهيدل أن "بوتين يريد التذكير أن روسيا والولايات المتحدة تحالفا سابقا في مواجهة النازية، لذلك ربما الرسالة أيضا أنه يمكن اليوم أيضا التحالف لكن دون تقديم التنازلات لمصلحة الطرفين"، لافتاً إلى أن "ترامب يمكن أنّ يضحي بزيلينسكي وأوكرانيا من أجل علاقات جديدة مع روسيا".
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-محطة-كورسك-الثانية-قيد-الإنشاء-للطاقة-النووية-فيديو----1100806557.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير دولي: زيارة بوتين إلى كورسك رسالة تؤكد تمسك روسيا بموقفها وبالأجندة التي تنوي تطبيقها

10:25 GMT 21.05.2025
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
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حصري
علق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، الدكتور رضوان بوهيدل، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كورسك، مؤكدا أنها "زيارة مهمة ورسالة في حد ذاتها تؤكد تمسك روسيا بموقفها وبالأجندة التي تنوي تطبيقها".
وقال بوهيدل في حديث لإذاعة "سبوتينك": هذه "الرسالة تؤكد عدم تراجع روسيا أو تقديمها تنازلات مثل ما حاول البعض الترويج له خاصة بعد آخر مكالمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، كما أنها رسالة لدول الاتحاد الأوروبي التي يبدو أنها الخاسر الأكبر من هذا التوجه".
وإذ شدد بوهيدل على أن "بوتين يعي جيدا كما ترامب أن هذا الحرب لن تنتهي بالحلول العسكرية التي لديها أكيد منطقها وربما نتائجها وأهدافها الميدانية، لفت إلى أن "بوتين يريد مخرجا سياسيا من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات لكن دون تقديم التنازلات".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحطة كورسك النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
بوتين يزور محطة كورسك الثانية قيد الإنشاء للطاقة النووية... فيديو
07:31 GMT
ورأى بوهيدل أن "بوتين يريد التذكير أن روسيا والولايات المتحدة تحالفا سابقا في مواجهة النازية، لذلك ربما الرسالة أيضا أنه يمكن اليوم أيضا التحالف لكن دون تقديم التنازلات لمصلحة الطرفين"، لافتاً إلى أن "ترامب يمكن أنّ يضحي بزيلينسكي وأوكرانيا من أجل علاقات جديدة مع روسيا".
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