https://sarabic.ae/20250521/أستاذ-في-العلوم-السياسية-والعلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-لكورسك-رسالة-سياسية-وعسكرية-إلى-الغرب---1100809963.html

أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: زيارة بوتين لكورسك رسالة سياسية وعسكرية إلى الغرب

أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: زيارة بوتين لكورسك رسالة سياسية وعسكرية إلى الغرب

سبوتنيك عربي

تحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية في لبنان، الدكتور علي بيضون، عن هدف زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقاطعة "كورسك"... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T09:26+0000

2025-05-21T09:26+0000

2025-05-21T09:26+0000

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وقال بيضون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئاسة الروسية ستلجأ وبسرعة إلى إعادة السكان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في هذه المنطقة بإبعاد القوات الأوكرانية"، وأضاف: "وقوف الدولة برأس الهرم فيها ووصوله إلى مقاطعة كورسك والاجتماع مع رئيس المقاطعة ورؤساء البلديات يعبر عن الوضع الاجتماعي والسياسي فيها، ليقول لهم إن الدولة إلى جانبهم، وإن موضوع إعادة الإعمار والعودة ودفع الأموال للمساعدة مسألة مهمة جدا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".وعن محاولة قوات كييف حتى الآن التحرك نحو حدود روسيا، قال: "هذا دليل على عدم جدية كييف اليوم في موضوع القبول بالشروط الروسية"، مشيرا إلى أنه "لكي تتوقف الحرب لابد من وقف الأسباب الموضوعية التي نشأت من خلالها، وبالتالي اليوم روسيا تسعى إلى أخذ عهود ومواثيق من أوكرانيا للوصول إلى اتفاق جدي واضح".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنه "بعد خروج الولايات المتحدة من المعادلة ومن دعم أوكرانيا خصوصا في الموضوع المالي واتفاقية المعادن، من مصلحة أوروبا اليوم أن تنهي هذه الحرب وأن لا تكابر في الاستمرار في العقوبات وتذهب إلى حلول سياسية واقتصادية واتفاقات مع روسيا للملمة الوضع الأوروبي".

https://sarabic.ae/20250521/بوتين-قوات-نظام-كييف-حولت-كنائس-مقاطعة-كورسك-إلى-حصون---1100807155.html

https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري