https://sarabic.ae/20250521/أستاذ-في-العلوم-السياسية-والعلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-لكورسك-رسالة-سياسية-وعسكرية-إلى-الغرب---1100809963.html
أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: زيارة بوتين لكورسك رسالة سياسية وعسكرية إلى الغرب
أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: زيارة بوتين لكورسك رسالة سياسية وعسكرية إلى الغرب
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية في لبنان، الدكتور علي بيضون، عن هدف زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقاطعة "كورسك"... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T09:26+0000
2025-05-21T09:26+0000
2025-05-21T09:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
تقارير سبوتنيك
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وقال بيضون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئاسة الروسية ستلجأ وبسرعة إلى إعادة السكان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في هذه المنطقة بإبعاد القوات الأوكرانية"، وأضاف: "وقوف الدولة برأس الهرم فيها ووصوله إلى مقاطعة كورسك والاجتماع مع رئيس المقاطعة ورؤساء البلديات يعبر عن الوضع الاجتماعي والسياسي فيها، ليقول لهم إن الدولة إلى جانبهم، وإن موضوع إعادة الإعمار والعودة ودفع الأموال للمساعدة مسألة مهمة جدا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".وعن محاولة قوات كييف حتى الآن التحرك نحو حدود روسيا، قال: "هذا دليل على عدم جدية كييف اليوم في موضوع القبول بالشروط الروسية"، مشيرا إلى أنه "لكي تتوقف الحرب لابد من وقف الأسباب الموضوعية التي نشأت من خلالها، وبالتالي اليوم روسيا تسعى إلى أخذ عهود ومواثيق من أوكرانيا للوصول إلى اتفاق جدي واضح".وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنه "بعد خروج الولايات المتحدة من المعادلة ومن دعم أوكرانيا خصوصا في الموضوع المالي واتفاقية المعادن، من مصلحة أوروبا اليوم أن تنهي هذه الحرب وأن لا تكابر في الاستمرار في العقوبات وتذهب إلى حلول سياسية واقتصادية واتفاقات مع روسيا للملمة الوضع الأوروبي".
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-قوات-نظام-كييف-حولت-كنائس-مقاطعة-كورسك-إلى-حصون---1100807155.html
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, تقارير سبوتنيك, حصري
أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية: زيارة بوتين لكورسك رسالة سياسية وعسكرية إلى الغرب
حصري
تحدث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية في لبنان، الدكتور علي بيضون، عن هدف زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مقاطعة "كورسك" لأول مرة منذ تحريرها، معتبرا أنها "رسالة من بوتين إلى الغرب، واضحة بمعانيها السياسية الاجتماعية العسكرية المعنوية، وهي أن القدرات الروسية استطاعت تحرير هذه المقاطعة وإعادة السكان إليها".
وقال بيضون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئاسة الروسية ستلجأ وبسرعة إلى إعادة السكان وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في هذه المنطقة بإبعاد القوات الأوكرانية"، وأضاف: "وقوف الدولة برأس الهرم فيها ووصوله إلى مقاطعة كورسك
والاجتماع مع رئيس المقاطعة ورؤساء البلديات يعبر عن الوضع الاجتماعي والسياسي فيها، ليقول لهم إن الدولة إلى جانبهم، وإن موضوع إعادة الإعمار والعودة ودفع الأموال للمساعدة مسألة مهمة جدا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
وأكد بيضون أن "زيارة الرئيس بوتين إلى كورسك رسالة للأوروبيين الذين ما زالوا يراهنون على تحصيل مكاسب عسكرية، مفادها أن روسيا استطاعت إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وهي جاهزة لكل الخيارات".
وعن محاولة قوات كييف حتى الآن التحرك نحو حدود روسيا
، قال: "هذا دليل على عدم جدية كييف اليوم في موضوع القبول بالشروط الروسية"، مشيرا إلى أنه "لكي تتوقف الحرب لابد من وقف الأسباب الموضوعية التي نشأت من خلالها، وبالتالي اليوم روسيا تسعى إلى أخذ عهود ومواثيق من أوكرانيا للوصول إلى اتفاق جدي واضح".
كما أكد بيضون أن "روسيا استعادت عافيتها فيما يخص ترميم الحرب واستعادة الأراضي المحتلة من قبل الجيش الأوكراني، وهي تستطيع أن تقوم بأدوار العسكرية وبالضغط على أوكرانيا بشكل أكبر".
وأوضح ضيف "سبوتنيك"، أنه "بعد خروج الولايات المتحدة من المعادلة ومن دعم أوكرانيا خصوصا في الموضوع المالي واتفاقية المعادن، من مصلحة أوروبا اليوم أن تنهي هذه الحرب وأن لا تكابر في الاستمرار في العقوبات وتذهب إلى حلول سياسية واقتصادية واتفاقات مع روسيا
للملمة الوضع الأوروبي".