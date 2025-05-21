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بوتين: قوات نظام كييف حولت كنائس مقاطعة كورسك إلى حصون
بوتين: قوات نظام كييف حولت كنائس مقاطعة كورسك إلى حصون
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حولت الكنائس في مقاطعة كورسك إلى حصون، ما أدى إلى تعرض المباني لأضرار جسيمة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T08:00+0000
2025-05-21T08:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك: "نعلم أيضا أن العدو حوّل عمليًا الكنائس المهجورة إلى حصون، وعندما تم تحريرها تعرضت هذه المباني والمنشآت لأضرار جسيمة".وأكد على عودة سكان المناطق الحدودية إلى ديارهم، وتابع قائلا إن "هذا سيكون"، ولكن أولا من الضروري ضمان الأمن، وفي المقام الأول، إزالة الألغام.وتعتبر زيارة الرئيس بوتين إلى مقاطعة كورسك، الأولى من نوعها منذ تحريرها بشكل كامل من القوات الأوكرانية.وتقع مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، وتعرضت إلى هجوم واسع في آب/ أغسطس من العام الماضي، من جانب القوات الأوكرانية، أسفر عن احتلال جزء من المقاطعة التي تضم محطة كورسك للطاقة النووية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250521/بوتين-يزور-مقاطعة-كورسك-1100804455.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار, أخبار أوكرانيا, العالم

بوتين: قوات نظام كييف حولت كنائس مقاطعة كورسك إلى حصون

08:00 GMT 21.05.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik . POOL
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صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية حولت الكنائس في مقاطعة كورسك إلى حصون، ما أدى إلى تعرض المباني لأضرار جسيمة أثناء التحرير.
وقال بوتين خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك: "نعلم أيضا أن العدو حوّل عمليًا الكنائس المهجورة إلى حصون، وعندما تم تحريرها تعرضت هذه المباني والمنشآت لأضرار جسيمة".

وأضاف بوتين أن لديه جميع المعلومات حول الوضع في مقاطعة كورسك، مؤكدًا على عودة سكان المناطق الحدودية وضمان الأمن. وقال بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء بلديات مقاطعة كورسك: "بالطبع لدي كل المعلومات، التقارير الحكومية ترفع لي، والتقارير العسكرية، وتقارير أجهزة الاستخبارات".

وأكد على عودة سكان المناطق الحدودية إلى ديارهم، وتابع قائلا إن "هذا سيكون"، ولكن أولا من الضروري ضمان الأمن، وفي المقام الأول، إزالة الألغام.
وأمر الرئيس بوتين بتعميم واستخدام تجربة مقاطعة كورسك في إنشاء نظام لتسجيل المساعدات الإنسانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
بوتين يزور مقاطعة كورسك لأول مرة منذ تحريرها... فيديو
05:50 GMT
وتعتبر زيارة الرئيس بوتين إلى مقاطعة كورسك، الأولى من نوعها منذ تحريرها بشكل كامل من القوات الأوكرانية.
وتقع مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، وتعرضت إلى هجوم واسع في آب/ أغسطس من العام الماضي، من جانب القوات الأوكرانية، أسفر عن احتلال جزء من المقاطعة التي تضم محطة كورسك للطاقة النووية.
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
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