https://sarabic.ae/20250522/الرئيس-المصري-يأمر-بمحاسبة-المتسببين-في-مشكلة-البنزين-الأخيرة-1100863638.html
الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة
الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة
سبوتنيك عربي
تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أزمة جودة البنزين الأخيرة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في الإضرار بالعديد من السيارات. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه بالسيسي، أنه "تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المسؤولين عنها".من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على "أهمية محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو/ أيار 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة
تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أزمة جودة البنزين الأخيرة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في الإضرار بالعديد من السيارات.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه بالسيسي، أنه "تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المسؤولين عنها".
من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على "أهمية محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو/ أيار 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".
ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية
، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.
وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.