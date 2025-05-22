https://sarabic.ae/20250522/انطلاق-المؤتمر-العلمي-والعملي-الدولي-الـتاسع-روسيا-والعالم-حوارات-2025--استراتيجيات----1100846073.html
انطلاق المؤتمر العلمي والعملي الدولي الـتاسع "روسيا والعالم: حوارات 2025- استراتيجيات"
انطلاق المؤتمر العلمي والعملي الدولي الـتاسع "روسيا والعالم: حوارات 2025- استراتيجيات"
سبوتنيك عربي
أعلن المعهد الوطني لبحوث تطوير الاتصالات، عن انطلاق المؤتمر الدولي العلمي والعملي التاسع، في العاصمة الروسية موسكو، بعنوان "روسيا والعالم: حوارات 2025 ... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T10:38+0000
2025-05-22T10:38+0000
2025-05-22T10:40+0000
روسيا
مؤتمر
العالم
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ويجمع المؤتمر، نخبة من العلماء وصانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء الدوليين، للمشاركة في مناقشات معمقة حول القضايا العالمية الرئيسية والدور الاستراتيجي لروسيا في الشؤون الدولية.ويركز المؤتمر بشكل خاص على مسائل الثقافة الاستراتيجية، والهوية الوطنية، وسياسات الذاكرة التاريخية، وتأثير هذه العوامل على العلاقات الدولية.الجدير بالذكر أنه تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومركز الدراسات الاستراتيجية الدولية التابع للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية.
https://sarabic.ae/20250516/سبوتنيك-تواكب-فعاليات-اليوم-الثالث-للمنتدى-الاقتصادي-روسيا-والعالم-الإسلامي--1100618664.html
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روسيا, مؤتمر, العالم
انطلاق المؤتمر العلمي والعملي الدولي الـتاسع "روسيا والعالم: حوارات 2025- استراتيجيات"
10:38 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 22.05.2025)
أعلن المعهد الوطني لبحوث تطوير الاتصالات، عن انطلاق المؤتمر الدولي العلمي والعملي التاسع، في العاصمة الروسية موسكو، بعنوان "روسيا والعالم: حوارات 2025 - استراتيجيات".
ويجمع المؤتمر، نخبة من العلماء وصانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء الدوليين
، للمشاركة في مناقشات معمقة حول القضايا العالمية الرئيسية والدور الاستراتيجي لروسيا في الشؤون الدولية.
ويبحث المؤتمر، الذي ينعقد يومي 22 و23 مايو/أيار الجاري، القضايا الحرجة في الجغرافيا السياسية المعاصرة والبنية المتطورة للنظام العالمي، ويتيح المؤتمر للمشاركين منصة متعددة التخصصات للحوار والتحليل.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على مسائل الثقافة الاستراتيجية
، والهوية الوطنية، وسياسات الذاكرة التاريخية، وتأثير هذه العوامل على العلاقات الدولية.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز فهم أعمق للدوافع طويلة المدى وراء التحولات العالمية وصنع القرارات الاستراتيجية.
الجدير بالذكر أنه تم تنظيم المؤتمر
بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومركز الدراسات الاستراتيجية الدولية التابع للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية.