https://sarabic.ae/20250523/بوتين-الاهتمام-بمنتجات-صناعة-الدفاع-الروسية-آخذ-في-الازدياد-1100901188.html

بوتين: الاهتمام بمنتجات صناعة الدفاع الروسية آخذ في الازدياد

بوتين: الاهتمام بمنتجات صناعة الدفاع الروسية آخذ في الازدياد

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الاهتمام بمنتجات صناعة الدفاع الروسية آخذ في الازدياد، مشيرا إلى أنه تتم دراسة التجربة الروسية في إجراء... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T15:21+0000

2025-05-23T15:21+0000

2025-05-23T16:32+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بوتين في اجتماع للتعاون العسكري التقني، اليوم الجمعة: "تواصل روسيا الحفاظ على مكانتها في عداد الدول الخمس الرائدة في سوق الأسلحة العالمي، وتحافظ على مواقعها التصديرية الرائدة في العديد من المجالات".وأعرب بوتين، عن ثقته بأن "روسيا الاتحادية تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، وقد أثبتت القرارات الاقتصادية والمالية والتنظيمية وغيرها التي اتخذت سابقا، فعاليتها".واعتبر بوتين "التعاون العسكري التقني بأنه مجال مهم استراتيجيا"، وأضاف: "اليوم سوف نلخص العمل في مجال التعاون العسكري التقني لعام 2024، وسوف نناقش كيف يتطور الوضع حاليا في هذا المجال الاستراتيجي المهم".وأمر الرئيس بوتين بـ"إيلاء اهتمام خاص لنماذج الأسلحة الواعدة، بما في ذلك أنظمة الليزر، باعتبار أن مستقبل سوق الأسلحة العالمية يكمن في مثل هذه التكنولوجيا".وأكد بوتين أن "هذه المعدات هي مستقبل سوق الأسلحة العالمي، وستبرز منافسة شرسة هنا، وهي تلوح في الأفق بالفعل، وعلينا أن نكون مستعدين لها".وأكد أن "تطوير التعاون العسكري التقني ينبغي أن يعتبر أداة مهمة للتجديد التكنولوجي للجيش والبحرية الروسية".كما صرح الرئيس بوتين، أن "محفظة طلبات المنتجات العسكرية الروسية ضخمة "، مبينا أنها "تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ونحن بحاجة إلى زيادة حجم الصادرات بشكل فعال".وأكد بوتين أنه "ينبغي لروسيا أن تنظر إلى تطوير التعاون العسكري التقني كأداة مهمة للتطوير التكنولوجي للجيش والبحرية الروسيين"، وأضاف: "في الوقت نفسه نحتاج إلى تعزيز مكانتنا في الأسواق العالمية".و أصدر الرئيس الروسي تعليماته لإجراء تدابير دعم إضافية لتطوير التعاون العسكري التقني، وقال: "بالطبع، لا يمكننا التوقف عند هذا الحد، نحن بحاجة إلى حزمة إضافية من إجراءات الدعم الحكومي التي ستمكننا من تطوير هذه الإمكانات بشكل أكبر.. لذلك أطلب من الحكومة العمل على هذه المسألة".

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