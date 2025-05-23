https://sarabic.ae/20250523/مهددا-بكارثة-صحية-تفشي-وباء-الكوليرا-في-عاصمة-عربية-1100880536.html

"مهددا بكارثة صحية".. تفشي وباء الكوليرا في عاصمة عربية

"مهددا بكارثة صحية".. تفشي وباء الكوليرا في عاصمة عربية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن وباء الكوليرا يتفشى بشكل واسع في عاصمة عربية بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي. 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T07:02+0000

2025-05-23T07:02+0000

2025-05-23T07:02+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني "سودان تربيون"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر أن وباء الكوليرا يتفشى بشكل واسع في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب تطاول انقطاع التيار الكهربائي.وأكد أن انقطاع الكهرباء أدى إلى انعدام المياه الصالحة للشرب ولجوء الأهالي لتناول مياه ملوثة، وسط تدني الخدمات الطبية في الخرطوم.وتعاني مناطق واسعة من الخرطوم من أزمة في إمدادات المياه الآمنة، ما يدفع سكان العاصمة السودانية إلى استخدام مياه من مصادر غير آمنة، مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من نهر النيل مباشرة، ما يساعد في تفشي الأمراض، خاصة الكوليرا.وأفاد الموقع بأن "شبكة أطباء السودان نشرت في بيان الخميس أن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت إلى أرقام كبيرة، مع إصدار قرارات بعزل 183 حالة في مستشفى النو، بينما تزايد تسجيل الحالات في كل من مستشفيات بشائر، التركي – جنوب الخرطوم – وألبان جديد".وحذرت الشبكة السودانية من خطورة انتشار عدوى الكوليرا في العاصمة الخرطوم بسبب زيادة الحالات المسجلة خلال الفترة من 15 إلى 22 مايو/آيار الجاري، داعية إلى التدخل العاجل من السلطات الصحية ونشر التوعية بمخاطر المرض، بجانب التحذير من استخدام المياه غير المكلورة. كما طالبت الشبكة، الجهات الرسمية والمواطنين، بوجوب التعامل بجدية مع حجم الكارثة الصحية بالسودان، في وقت وضعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم خطة للتدخل السريع لمكافحة الكوليرا، إضافة إلى دور الصحة الاتحادية والمنظمات في دعم جهود الاستجابة العاجلة.وشددت وزارة الصحة بالخرطوم على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحضير لحملة التطعيم ضد الوباء بهدف ضمان الحد من انتشاره والسيطرة عليه.ومن جانبه، طالب حزب "الأمة القومي"، وزارة الصحة الاتحادية، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا، داعيا إلى التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والطبية الإقليمية والدولية، مناشدا منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود بتقديم العون الطبي وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية واحتواء انتشار الأوبئة قبل خروجها عن السيطرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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