https://sarabic.ae/20250524/عاصمة-عربية-تسجل-500-حالة-كوليرا-في-يوم-واحد-1100932306.html

عاصمة عربية تسجل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد

عاصمة عربية تسجل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد

سبوتنيك عربي

شهدت عاصمة عربية، اليوم السبت، تسجيل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد، في حالة من تفشي المرض في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T15:45+0000

2025-05-24T15:45+0000

2025-05-24T15:45+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن مدن العاصمة السودانية، الخرطوم، شهدت تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل نحو 2500 حالة إصابة بالمرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينها 500 حالة في يوم واحد.ونقل الموقع عن منظمة "أطباء بلا حدود" التي تدعم جهود مكافحة الكوليرا، تحذيرها من تفشي المرض بولاية الخرطوم، موضحا أن انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه تعاني في مناطق واسعة بولاية الخرطوم وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الوبائية بما في ذلك الكوليرا، حيث يضطر الأهالي إلى استخدام مياه من مصادر غير آمنة، مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من النيل مباشرة.وأكدت المنظمة أن وباء الكوليرا ينتشر بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم، فيما تعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية لتعزيز جهودها والاستجابة لتفشي المرض.وأشار إلى وجود 13 وحدة لعلاج الوباء تعمل في ولاية الخرطوم، تدعم المنظمة 7 منها لضمان عملها بكامل طاقتها وإمكانية توسيع قدراتها تبعاً للاحتياجات.وسجلت وزارة الصحة السودانية حوالي 2000 حالة اشتباه بالوباء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن يتفاقم الوضع الصحي بتسجيل ما يقرب من 500 حالة إضافية في يوم واحد فقط، وكان بتاريخ الأربعاء، أي ما يعادل ربع إجمالي الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة السابقة.ومن جانبها، شددت وزارة الصحة بالخرطوم على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحضير لحملة التطعيم ضد الوباء بهدف ضمان الحد من انتشاره والسيطرة عليه.وذلك بالتوازي مع طلب حزب "الأمة القومي"، وزارة الصحة الاتحادية، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا، داعيا إلى التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والطبية الإقليمية والدولية، مناشدا منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود بتقديم العون الطبي وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية واحتواء انتشار الأوبئة قبل خروجها عن السيطرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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