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عاصمة عربية تسجل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد
عاصمة عربية تسجل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد
سبوتنيك عربي
شهدت عاصمة عربية، اليوم السبت، تسجيل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد، في حالة من تفشي المرض في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T15:45+0000
2025-05-24T15:45+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن مدن العاصمة السودانية، الخرطوم، شهدت تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل نحو 2500 حالة إصابة بالمرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينها 500 حالة في يوم واحد.ونقل الموقع عن منظمة "أطباء بلا حدود" التي تدعم جهود مكافحة الكوليرا، تحذيرها من تفشي المرض بولاية الخرطوم، موضحا أن انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه تعاني في مناطق واسعة بولاية الخرطوم وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الوبائية بما في ذلك الكوليرا، حيث يضطر الأهالي إلى استخدام مياه من مصادر غير آمنة، مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من النيل مباشرة.وأكدت المنظمة أن وباء الكوليرا ينتشر بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم، فيما تعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية لتعزيز جهودها والاستجابة لتفشي المرض.وأشار إلى وجود 13 وحدة لعلاج الوباء تعمل في ولاية الخرطوم، تدعم المنظمة 7 منها لضمان عملها بكامل طاقتها وإمكانية توسيع قدراتها تبعاً للاحتياجات.وسجلت وزارة الصحة السودانية حوالي 2000 حالة اشتباه بالوباء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن يتفاقم الوضع الصحي بتسجيل ما يقرب من 500 حالة إضافية في يوم واحد فقط، وكان بتاريخ الأربعاء، أي ما يعادل ربع إجمالي الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة السابقة.ومن جانبها، شددت وزارة الصحة بالخرطوم على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحضير لحملة التطعيم ضد الوباء بهدف ضمان الحد من انتشاره والسيطرة عليه.وذلك بالتوازي مع طلب حزب "الأمة القومي"، وزارة الصحة الاتحادية، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا، داعيا إلى التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والطبية الإقليمية والدولية، مناشدا منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود بتقديم العون الطبي وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية واحتواء انتشار الأوبئة قبل خروجها عن السيطرة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250523/مهددا-بكارثة-صحية-تفشي-وباء-الكوليرا-في-عاصمة-عربية-1100880536.html
https://sarabic.ae/20250523/السودان-يرد-على-العقوبات-الأمريكية-اتهامات-واشنطن-فبركة-ومزاعم-بلا-دليل-1100894743.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

عاصمة عربية تسجل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد

15:45 GMT 24.05.2025
© AP Photoالكوليرا في السودان
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شهدت عاصمة عربية، اليوم السبت، تسجيل 500 حالة "كوليرا" في يوم واحد، في حالة من تفشي المرض في المدينة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم السبت، أن مدن العاصمة السودانية، الخرطوم، شهدت تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا، حيث تم تسجيل نحو 2500 حالة إصابة بالمرض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينها 500 حالة في يوم واحد.
مستشفى ميداني لعلاج الكوليرا في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
"مهددا بكارثة صحية".. تفشي وباء الكوليرا في عاصمة عربية
أمس, 07:02 GMT
ونقل الموقع عن منظمة "أطباء بلا حدود" التي تدعم جهود مكافحة الكوليرا، تحذيرها من تفشي المرض بولاية الخرطوم، موضحا أن انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه تعاني في مناطق واسعة بولاية الخرطوم وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الوبائية بما في ذلك الكوليرا، حيث يضطر الأهالي إلى استخدام مياه من مصادر غير آمنة، مثل الآبار السطحية أو المياه المسحوبة من النيل مباشرة.
وأكدت المنظمة أن وباء الكوليرا ينتشر بصورة كبيرة في ولاية الخرطوم، فيما تعمل المنظمة مع وزارة الصحة السودانية لتعزيز جهودها والاستجابة لتفشي المرض.
وأشار إلى وجود 13 وحدة لعلاج الوباء تعمل في ولاية الخرطوم، تدعم المنظمة 7 منها لضمان عملها بكامل طاقتها وإمكانية توسيع قدراتها تبعاً للاحتياجات.
وسجلت وزارة الصحة السودانية حوالي 2000 حالة اشتباه بالوباء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن يتفاقم الوضع الصحي بتسجيل ما يقرب من 500 حالة إضافية في يوم واحد فقط، وكان بتاريخ الأربعاء، أي ما يعادل ربع إجمالي الحالات المسجلة في الأسابيع الثلاثة السابقة.
ومن جانبها، شددت وزارة الصحة بالخرطوم على ضرورة تكثيف حملات التوعية والتحضير لحملة التطعيم ضد الوباء بهدف ضمان الحد من انتشاره والسيطرة عليه.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
السودان يرد على العقوبات الأمريكية: اتهامات واشنطن "فبركة ومزاعم بلا دليل"
أمس, 12:59 GMT
وذلك بالتوازي مع طلب حزب "الأمة القومي"، وزارة الصحة الاتحادية، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فورا، داعيا إلى التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والطبية الإقليمية والدولية، مناشدا منظمتي الصحة العالمية وأطباء بلا حدود بتقديم العون الطبي وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية واحتواء انتشار الأوبئة قبل خروجها عن السيطرة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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