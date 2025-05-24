مقترح مصري لإنشاء أكاديمية قانونية ومحكمة دولية خاصة بدول "بريكس"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250524/مقترح-مصري-لإنشاء-أكاديمية-قانونية-ومحكمة-دولية-خاصة-بدول-بريكس-1100923272.html
مقترح مصري لإنشاء أكاديمية قانونية ومحكمة دولية خاصة بدول "بريكس"... فيديو
مقترح مصري لإنشاء أكاديمية قانونية ومحكمة دولية خاصة بدول "بريكس"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور محمد حسانين، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين وشريك بمؤسسة "العطار" للمحاماة والاستشارات القانونية، عن... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T10:44+0000
2025-05-24T12:56+0000
حصري
مجموعة بريكس
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094161482_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_9cb750d3543777e1c6047100c2f6e514.jpg
وقال حسانين في حديث لـ"سبوتنيك": "ناقشنا موضوعا خاصا بالـ"بريكس" ومسألة اختلاف النظم القانونية لدول الـ"بريكس"، والتي تختلف من دولة لأخرى، فهل ممكن أن نتفق جميعًا على نظام قانوني موحد نتابعه جميعًا أو هل سنخلق نظامًا قانونيًا جديدًا؟ الشيء الثاني مسألة الشريعة الإسلامية، وهل تسبب أي نوع من أنواع العقبات أمام الـ"بريكس" أم لا؟".وأردف: "مجموعة الـ"بريكس" حاليًا، بسبب الظروف الدولية والعالمية، تجري جريًا حثيثًا لتثبت نفسها على الساحة الدولية وتحاول أن تأخذ خطوات، فاقترحت إنشاء محكمة دولية متخصصة تحت مسمى محكمة التجار لدول "بريكس" وتتجاوز اختصاصات الدول الأعضاء وتتشكل من قضاة أو متخصصين في القانون وتختص في قضايا الاستثمار ما بين دول الـ"بريكس" لحماية الاستثمارات".وتابع حسانين: "يوجد فهم مشوش حول نقطة الشريعة الإسلامية ودورها في النظام القانوني المصري، فالشريعة الإسلامية لها موقف من مسألة الجمارك ومن الضرائب ولها موقف من الفائدة وحتى قلت أنه لو اهتمينا أكثر بدراسة الشريعة الإسلامية فربما يكون بعض الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" أكثر مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية من الدول الإسلامية المنضمة للـ"بريكس".يذكر أن بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، كان قد رحب يوم الخميس الماضي، بانضمام الجزائر كعضو جديد في البنك، وأكدت رئيسة البنك ديلما روسيف، في البيان أن "الأهمية الاقتصادية للجزائر ستعزز نفوذ البنك في النظام المالي الدولي".
https://sarabic.ae/20250507/خبراء-انضمام-المغرب-لـبريكس-غير-مستبعد-1100282696.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094161482_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_5aec20355d11a21107c17f41c6dc2512.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مجموعة بريكس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
حصري, مجموعة بريكس, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مقترح مصري لإنشاء أكاديمية قانونية ومحكمة دولية خاصة بدول "بريكس"... فيديو

10:44 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 24.05.2025)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا
 رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
كشف الدكتور محمد حسانين، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين وشريك بمؤسسة "العطار" للمحاماة والاستشارات القانونية، عن المقترحات التي قدمها خلال منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي لتعزيز التعاون بين دول "بريكس"، والتي ستُرفع بدورها إلى السياسيين للنظر بها خلال قمة "بريكس" المرتقبة في ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وقال حسانين في حديث لـ"سبوتنيك": "ناقشنا موضوعا خاصا بالـ"بريكس" ومسألة اختلاف النظم القانونية لدول الـ"بريكس"، والتي تختلف من دولة لأخرى، فهل ممكن أن نتفق جميعًا على نظام قانوني موحد نتابعه جميعًا أو هل سنخلق نظامًا قانونيًا جديدًا؟ الشيء الثاني مسألة الشريعة الإسلامية، وهل تسبب أي نوع من أنواع العقبات أمام الـ"بريكس" أم لا؟".

وأضاف عضو الاتحاد الدولي للمحامين: "كان لي مداخلة خلال المنتدى بهذا الخصوص، وأن النظم القانونية بين دول الـ"بريكس" مختلفة تماما ما بين نظم لاتينية ونظم أنجلوسكسونية ونظم مختلطة، فلا بد أن نتعرف على بعض أكثر، لذلك اقترحت إنشاء "بريكس ليغا" الأكاديمي وهو أن يكون لدينا أكاديمية معنية بدراسة النظم القانونية الخاصة بدول الـ"بريكس" من خلالنا نحن كقانونيين".

وأردف: "مجموعة الـ"بريكس" حاليًا، بسبب الظروف الدولية والعالمية، تجري جريًا حثيثًا لتثبت نفسها على الساحة الدولية وتحاول أن تأخذ خطوات، فاقترحت إنشاء محكمة دولية متخصصة تحت مسمى محكمة التجار لدول "بريكس" وتتجاوز اختصاصات الدول الأعضاء وتتشكل من قضاة أو متخصصين في القانون وتختص في قضايا الاستثمار ما بين دول الـ"بريكس" لحماية الاستثمارات".
العاهل المغربي، الملك محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد
7 مايو, 18:54 GMT
وتابع حسانين: "يوجد فهم مشوش حول نقطة الشريعة الإسلامية ودورها في النظام القانوني المصري، فالشريعة الإسلامية لها موقف من مسألة الجمارك ومن الضرائب ولها موقف من الفائدة وحتى قلت أنه لو اهتمينا أكثر بدراسة الشريعة الإسلامية فربما يكون بعض الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" أكثر مطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية من الدول الإسلامية المنضمة للـ"بريكس".
يذكر أن بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، كان قد رحب يوم الخميس الماضي، بانضمام الجزائر كعضو جديد في البنك، وأكدت رئيسة البنك ديلما روسيف، في البيان أن "الأهمية الاقتصادية للجزائر ستعزز نفوذ البنك في النظام المالي الدولي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала