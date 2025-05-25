https://sarabic.ae/20250525/كأس-العرب-قطر-2025-السعودية-تواجه-المغرب-ومصر-تلعب-مع-الإمارات-1100962319.html
كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات
كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات
سبوتنيك عربي
كشفت قرعة كأس العرب قطر 2025 عن منافسة شرسة ستحدث بين أقوى المنتخبات العربية عند انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر على ملاعب المونديال. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T19:58+0000
2025-05-25T19:58+0000
2025-05-25T19:58+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
قطر
مصر
السعودية
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100962566_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e91234e57f6950d0f82748420d2d2b4c.jpg
وبحسب نتائج القرعة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، تم تقسيم المنتخبات العربية على 4 مجموعات شملت منتخبات حسمت موقفها وأخرى ستتحدد مجموعتها بعد مباراتها المقبلة، حسب صحيفة "الراية" القطرية.ففي المجموعة الأولى جاء قطر وتونس في مجموعة واحدة وسينضم إليها الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان والفائز من مباراة فلسطين وليبيا.والمجموعة الثانية ضمت المغرب والسعودية وسينضم إليها الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والإمارات، على أن ينضم إليها الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.وضمت المجموعة الرابعة الجزائر والعراق، بينما سينضم إليها الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، والفائز من مباراة لبنان والسودان.ومن المقرر أن تقام المبارايات المتبقية لكل فريق يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، ليتم استكمال كل مجموعة قبل البطولة المقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تقام المباريات على ستة ملاعب هي البيت ولوسيل وخليفة الدولي وأحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية.ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح على استاد البيت، بينما يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية، بينما يقدر إجمالي الجوائز المالية للبطولة بـ 36.5 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
https://sarabic.ae/20240516/قطر-تستضيف-كأس-العرب-ثلاث-نسخ-متتالية-وتؤكد-قدرتها-على-تنظيم-الألعاب-الأولمبية-1088892517.html
قطر
مصر
السعودية
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100962566_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ba4e9edc0ff2281eb3510a798ecc9ab7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, قطر, مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن, رياضة, قطر, مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم
كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات
كشفت قرعة كأس العرب قطر 2025 عن منافسة شرسة ستحدث بين أقوى المنتخبات العربية عند انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر على ملاعب المونديال.
وبحسب نتائج القرعة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، تم تقسيم المنتخبات العربية على 4 مجموعات شملت منتخبات حسمت موقفها وأخرى ستتحدد مجموعتها بعد مباراتها المقبلة، حسب صحيفة "الراية" القطرية.
ففي المجموعة الأولى جاء قطر
وتونس في مجموعة واحدة وسينضم إليها الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان والفائز من مباراة فلسطين وليبيا.
والمجموعة الثانية ضمت المغرب والسعودية وسينضم إليها الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.
أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والإمارات، على أن ينضم إليها الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.
وضمت المجموعة الرابعة الجزائر والعراق، بينما سينضم إليها الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، والفائز من مباراة لبنان والسودان.
ومن المقرر أن تقام المبارايات المتبقية لكل فريق يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، ليتم استكمال كل مجموعة قبل البطولة المقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تقام المباريات
على ستة ملاعب هي البيت ولوسيل وخليفة الدولي وأحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح على استاد البيت، بينما يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية، بينما يقدر إجمالي الجوائز المالية للبطولة بـ 36.5 مليون دولار.