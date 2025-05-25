كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات

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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
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59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
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29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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https://sarabic.ae/20250525/كأس-العرب-قطر-2025-السعودية-تواجه-المغرب-ومصر-تلعب-مع-الإمارات-1100962319.html
كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات
كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات
سبوتنيك عربي
كشفت قرعة كأس العرب قطر 2025 عن منافسة شرسة ستحدث بين أقوى المنتخبات العربية عند انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر على ملاعب المونديال. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T19:58+0000
2025-05-25T19:58+0000
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وبحسب نتائج القرعة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، تم تقسيم المنتخبات العربية على 4 مجموعات شملت منتخبات حسمت موقفها وأخرى ستتحدد مجموعتها بعد مباراتها المقبلة، حسب صحيفة "الراية" القطرية.ففي المجموعة الأولى جاء قطر وتونس في مجموعة واحدة وسينضم إليها الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان والفائز من مباراة فلسطين وليبيا.والمجموعة الثانية ضمت المغرب والسعودية وسينضم إليها الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والإمارات، على أن ينضم إليها الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.وضمت المجموعة الرابعة الجزائر والعراق، بينما سينضم إليها الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، والفائز من مباراة لبنان والسودان.ومن المقرر أن تقام المبارايات المتبقية لكل فريق يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، ليتم استكمال كل مجموعة قبل البطولة المقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تقام المباريات على ستة ملاعب هي البيت ولوسيل وخليفة الدولي وأحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية.ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح على استاد البيت، بينما يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية، بينما يقدر إجمالي الجوائز المالية للبطولة بـ 36.5 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
https://sarabic.ae/20240516/قطر-تستضيف-كأس-العرب-ثلاث-نسخ-متتالية-وتؤكد-قدرتها-على-تنظيم-الألعاب-الأولمبية-1088892517.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, قطر, مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن, رياضة, قطر, مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم

كأس العرب قطر 2025... السعودية تواجه المغرب ومصر تلعب مع الإمارات

19:58 GMT 25.05.2025
© Getty Images / Aleksandra Aleshchenkoكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Getty Images / Aleksandra Aleshchenko
تابعنا عبر
كشفت قرعة كأس العرب قطر 2025 عن منافسة شرسة ستحدث بين أقوى المنتخبات العربية عند انطلاق البطولة التي تستضيفها قطر على ملاعب المونديال.
وبحسب نتائج القرعة، التي تم الإعلان عنها اليوم الأحد، تم تقسيم المنتخبات العربية على 4 مجموعات شملت منتخبات حسمت موقفها وأخرى ستتحدد مجموعتها بعد مباراتها المقبلة، حسب صحيفة "الراية" القطرية.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
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"فيفا" ينشر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025... تعرف على مواجهات العرب
7 ديسمبر 2024, 11:57 GMT
ففي المجموعة الأولى جاء قطر وتونس في مجموعة واحدة وسينضم إليها الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان والفائز من مباراة فلسطين وليبيا.
والمجموعة الثانية ضمت المغرب والسعودية وسينضم إليها الفائز من مباراة عمان والصومال، والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر.
أما المجموعة الثالثة فضمت مصر والأردن والإمارات، على أن ينضم إليها الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.
وضمت المجموعة الرابعة الجزائر والعراق، بينما سينضم إليها الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي، والفائز من مباراة لبنان والسودان.
المنتخب القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
مجتمع
قطر تستضيف "كأس العرب" ثلاث نسخ متتالية وتؤكد قدرتها على تنظيم الألعاب الأولمبية
16 مايو 2024, 10:09 GMT
ومن المقرر أن تقام المبارايات المتبقية لكل فريق يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر، ليتم استكمال كل مجموعة قبل البطولة المقرر انطلاقها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر، حيث تقام المباريات على ستة ملاعب هي البيت ولوسيل وخليفة الدولي وأحمد بن علي، 974، والمدينة التعليمية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح على استاد البيت، بينما يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية، بينما يقدر إجمالي الجوائز المالية للبطولة بـ 36.5 مليون دولار.
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