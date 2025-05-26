https://sarabic.ae/20250526/أول-تعليق-من-الرئيس-الفرنسي-على-صفعة-بريجيت-1100985964.html

أول تعليق من الرئيس الفرنسي على "صفعة بريجيت"

أول تعليق من الرئيس الفرنسي على "صفعة بريجيت"

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على فيديو يكشف تلقيه صفعة على وجهه من زوجته بريجيت عند وصولهما إلى فيتنام. 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T14:02+0000

2025-05-26T14:02+0000

2025-05-26T14:02+0000

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وأكد ماكرون لوسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، صحة الفيديو، بقوله: "كنا نتجادل، كنا نمزح... نحن نتشاجر ونمزح، ونفاجأ برؤية الأمر يتحول إلى كارثة عالمية".ونفى الرئيس الفرنسي وجود أي "نزاع عائلي"، مضيفًا "إنه أمر جنوني بعض الشيء، على الناس أن تهدأ".ولم يكتف ماكرون بذلك، بل أضاف: "أرى الكثير من المجانين يقضون أيامهم في شرح الأمور".وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، خلال زيارة لهما إلى فيتنام.ويظهر في الفيديو فتح باب الطائرة الرئاسية، وفي هذه اللحظة، زوجته، التي لا يمكن رؤيتها بالكامل، وجّهت له صفعة خفيفة على وجهه.وأشارت صحيفة "آر إم إس" الفرنسية إلى أن قصر الإليزيه، أكد صحة الفيديو. وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على شبكة الإنترنت، تهكّم بعض المستخدمين، حيث علقوا بأن الرئيس الفرنسي، يرى زيلينسكي أكثر بكثير من زوجته.وفي أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، مقطع فيديو من مقصورة قطار، حيث كان المستشار الألماني فريدريش ميرز، وماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يشاركون في اجتماع لما يسمى "تحالف الراغبين" في كييف.ويظهر في اللقطات جسم أبيض يشبه حزمة أو قطعة من الورق، ملقاة على الطاولة أمام ماكرون، وشيء يشبه الملعقة أو العصا أمام ميرز. وعندما ظهرت الكاميرات، حاول القادة إخفاء العناصر المذكورة، ورجّح مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن تكون العناصر لتناول مخدر الكوكايين.

https://sarabic.ae/20250526/كف-رئاسي-ماكرون-يتلقى-صفعة-علنية-من-زوجته-فيديو-1100970027.html

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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الأخبار, العالم