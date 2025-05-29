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إعلام: مغربيون يشاركون في شبكات "تبييض الأموال" بدول أوروبية
إعلام: مغربيون يشاركون في شبكات "تبييض الأموال" بدول أوروبية
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر محلية بمشاركة عدد من المغاربة في الخارج أعمال وأنشطة مشبوهة أهمها شبكات "تبييض الأموال" بدول أوروبية عدة. 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T08:18+0000
2025-05-29T08:18+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن عناصر من مصالح المراقبة بمكتب الصرف المغربي استعجلوا وثائق ومستندات طلبوها من مؤسسات رقابية نظيرة في دول أوروبية، في إطار اتفاقيات وبروتوكولات تبادل المعلومات المالية بين الطرفين.وأوضحت أن تلك الوثائق التي تم استعجالها تتعلق بأنشطة مشبوهة لشركات أسسها مغاربة في الخارج وحصلوا بموجبها على وثائق للإقامة تحت بند "الأعمال" (Cartes de séjour affaires)، وأن "دركي الصرف" يقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض التثبت من ارتباط تحويلات منجزة عبر حسابات هذه الشركات بعمليات تبييض أموال منظمة. وأكدت المصادر أن "شركات في دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، يمتلك مغاربة حصصا كاملة أو جزئية من رأسمالها، شكل بعضها موضوع إشعارات بالاشتباه وطلبات معلومات واردة من أجهزة رقابية مالية في الدول المذكورة، همت تحديد هوية مسيري هذه الشركات وارتباطاتهم في المغرب".وأشارت إلى أن التحريات الجارية في المملكة المغربية من قبل عناصر مكتب الصرف قادتهم إلى مكاتب استشارة وخبرة متركزة في البرتغال يديرها محامون، سهلت تأسيس مجموعة من المغاربة لشركات وحصولهم بعدها على بطاقات "إقامة عمل"، فيما تركزت أنشطتها المختارة في الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع.ولفتت إلى أن "عمليات جرد التصريحات الواردة على مكتب الصرف من مغاربة مقيمين في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية كشفت عدم تلقي أي تصريح بالشركات موضوع التحقيقات الجارية، وباشر المراقبون أبحاثهم لتحديد هوية مسيري هذه الشركات والمساهمين فيها من المغاربة، والتثبت من وضعيتهم القانونية والمالية والجبائية في المغرب".وبينَّت أن هذه الأبحاث مكنت من التوصل لمعلومات مهمة بشأن عدم ممارسة عدد من هؤلاء المستثمرين أي أنشطة تجارية خلال فترة سابقة أو تسييرهم واقتنائهم حصصا في شركات بالمغربية.وتضمنت نتائج مكتب الصرف معلومات خطيرة تتعلق بارتباط شركات بعمليات تبييض أموال منظمة من أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات.وشددت على استغلال شبكات تبييض، يقودها محامون ومحاسبون يحملون جنسيات أوروبية، هويات مغاربة، غالبيتهم نساء، في عمليات تأسيس شركات صورية، واستصدار بطاقات إقامة عنها لفائدتهم، بهدف تضليل أجهزة المراقبة الدولية في الدول الأوروبية الأربع لهذه الاستثمارات.
https://sarabic.ae/20230625/المغرب-تنجح-في-إحباط-366-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-إلى-أوروبا-خلال-5-سنوات-1078466212.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, البرتغال
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, البرتغال

إعلام: مغربيون يشاركون في شبكات "تبييض الأموال" بدول أوروبية

08:18 GMT 29.05.2025
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Santi Palacios
تابعنا عبر
ذكرت مصادر محلية بمشاركة عدد من المغاربة في الخارج أعمال وأنشطة مشبوهة أهمها شبكات "تبييض الأموال" بدول أوروبية عدة.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن عناصر من مصالح المراقبة بمكتب الصرف المغربي استعجلوا وثائق ومستندات طلبوها من مؤسسات رقابية نظيرة في دول أوروبية، في إطار اتفاقيات وبروتوكولات تبادل المعلومات المالية بين الطرفين.
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وأوضحت أن تلك الوثائق التي تم استعجالها تتعلق بأنشطة مشبوهة لشركات أسسها مغاربة في الخارج وحصلوا بموجبها على وثائق للإقامة تحت بند "الأعمال" (Cartes de séjour affaires)، وأن "دركي الصرف" يقوم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض التثبت من ارتباط تحويلات منجزة عبر حسابات هذه الشركات بعمليات تبييض أموال منظمة.
وأكدت المصادر أن "شركات في دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال وهولندا، يمتلك مغاربة حصصا كاملة أو جزئية من رأسمالها، شكل بعضها موضوع إشعارات بالاشتباه وطلبات معلومات واردة من أجهزة رقابية مالية في الدول المذكورة، همت تحديد هوية مسيري هذه الشركات وارتباطاتهم في المغرب".
وأشارت إلى أن التحريات الجارية في المملكة المغربية من قبل عناصر مكتب الصرف قادتهم إلى مكاتب استشارة وخبرة متركزة في البرتغال يديرها محامون، سهلت تأسيس مجموعة من المغاربة لشركات وحصولهم بعدها على بطاقات "إقامة عمل"، فيما تركزت أنشطتها المختارة في الاستيراد والتصدير والخدمات والتوزيع.
ولفتت إلى أن "عمليات جرد التصريحات الواردة على مكتب الصرف من مغاربة مقيمين في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية كشفت عدم تلقي أي تصريح بالشركات موضوع التحقيقات الجارية، وباشر المراقبون أبحاثهم لتحديد هوية مسيري هذه الشركات والمساهمين فيها من المغاربة، والتثبت من وضعيتهم القانونية والمالية والجبائية في المغرب".
وبينَّت أن هذه الأبحاث مكنت من التوصل لمعلومات مهمة بشأن عدم ممارسة عدد من هؤلاء المستثمرين أي أنشطة تجارية خلال فترة سابقة أو تسييرهم واقتنائهم حصصا في شركات بالمغربية.
وتضمنت نتائج مكتب الصرف معلومات خطيرة تتعلق بارتباط شركات بعمليات تبييض أموال منظمة من أنشطة الهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي بالمخدرات.
وشددت على استغلال شبكات تبييض، يقودها محامون ومحاسبون يحملون جنسيات أوروبية، هويات مغاربة، غالبيتهم نساء، في عمليات تأسيس شركات صورية، واستصدار بطاقات إقامة عنها لفائدتهم، بهدف تضليل أجهزة المراقبة الدولية في الدول الأوروبية الأربع لهذه الاستثمارات.
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