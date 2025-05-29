https://sarabic.ae/20250529/اليونيفيل-الوضع-متوتر-على-طول-الخط-الأزرق-وأي-خطأ-قد-يؤدي-إلى-ما-لا-يحمد-عقباه-1101102182.html

"اليونيفيل": الوضع متوتر على طول الخط الأزرق وأي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه

"اليونيفيل": الوضع متوتر على طول الخط الأزرق وأي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه

سبوتنيك عربي

دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T14:36+0000

2025-05-29T14:36+0000

2025-05-29T14:36+0000

لبنان

اليونيفيل

السلام

الخط الأزرق

القوات الدولية

العالم العربي

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ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن لاثارو، قوله خلال الاحتفال الذي أقامته "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع، مع انتهاكات متكررة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".كما أكد لاثارو أن "إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لا بد للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات".ووقع إشكالان، أمس الأربعاء، بين أهالي بلدتي ياطر وفرون، جنوبي لبنان، وجنود "اليونيفيل" عقب دخولهم البلدتين، تطورا إلى سحب سلاح من قبل جنود "اليونيفيل"، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي استقدم تعزيزات إلى المنطقة.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه "عند محاولة جنود اليونيفيل الدخول إلى بلدة ياطر حاول الأهالي منعهم، فالتفوا ودخلوا من جهة أخرى، ما أدى إلى وقوع الإشكال"، وأضافت: "الإشكالان في بلدتي ياطر وفرون لم يتخللهما أي إطلاق نار رغم شهر السلاح من قبل جنود "اليونيفيل".وكان تدخل الجيش اللبناني، في وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، لفض إشكال كبير أو "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من قوات "اليونيفيل" الدولية، بعد أن حاول عدد من الشبان اللبنانيين اعتراض دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" في بلدة شبعا، جنوبي لبنان، وذلك بسبب غياب مواكبة الجيش اللبناني لهم.

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لبنان, اليونيفيل, السلام, الخط الأزرق, القوات الدولية, العالم العربي