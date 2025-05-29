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"اليونيفيل": الوضع متوتر على طول الخط الأزرق وأي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
"اليونيفيل": الوضع متوتر على طول الخط الأزرق وأي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
سبوتنيك عربي
دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T14:36+0000
2025-05-29T14:36+0000
لبنان
اليونيفيل
السلام
الخط الأزرق
القوات الدولية
العالم العربي
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ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن لاثارو، قوله خلال الاحتفال الذي أقامته "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع، مع انتهاكات متكررة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".كما أكد لاثارو أن "إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لا بد للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات".ووقع إشكالان، أمس الأربعاء، بين أهالي بلدتي ياطر وفرون، جنوبي لبنان، وجنود "اليونيفيل" عقب دخولهم البلدتين، تطورا إلى سحب سلاح من قبل جنود "اليونيفيل"، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي استقدم تعزيزات إلى المنطقة.وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه "عند محاولة جنود اليونيفيل الدخول إلى بلدة ياطر حاول الأهالي منعهم، فالتفوا ودخلوا من جهة أخرى، ما أدى إلى وقوع الإشكال"، وأضافت: "الإشكالان في بلدتي ياطر وفرون لم يتخللهما أي إطلاق نار رغم شهر السلاح من قبل جنود "اليونيفيل".وكان تدخل الجيش اللبناني، في وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، لفض إشكال كبير أو "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من قوات "اليونيفيل" الدولية، بعد أن حاول عدد من الشبان اللبنانيين اعتراض دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" في بلدة شبعا، جنوبي لبنان، وذلك بسبب غياب مواكبة الجيش اللبناني لهم.
https://sarabic.ae/20250528/أزمة-بين-سكان-قرى-الجنوب-اللبناني-وقوات-اليونيفيل-والجيش-يتدخل-فيديو-1101048617.html
https://sarabic.ae/20250516/الجيش-اللبناني-يتدخل-لفض-شجار-بين-أهالي-بلدة-الجميجمة-الجنوبية-ودورية-من-اليونيفيل-1100601449.html
https://sarabic.ae/20250514/اليونيفيل-تتهم-الجيش-الإسرائيلي-بإطلاق-النار-على-إحدى-قواعدها-في-جنوب-لبنان-1100544110.html
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لبنان, اليونيفيل, السلام, الخط الأزرق, القوات الدولية, العالم العربي
لبنان, اليونيفيل, السلام, الخط الأزرق, القوات الدولية, العالم العربي

"اليونيفيل": الوضع متوتر على طول الخط الأزرق وأي خطأ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه

14:36 GMT 29.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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دعا رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد في جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن لاثارو، قوله خلال الاحتفال الذي أقامته "اليونيفيل"، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوترا وغير متوقع، مع انتهاكات متكررة والخوف من مخاطر أي خطأ قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف: "من خلال آليات الارتباط والتنسيق الخاصة بنا، فإننا نوفر قناة للحوار وتهدئة الأوضاع، ونسهم في بناء أسس لإمكانية إيجاد حل".

عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
أزمة بين سكان قرى الجنوب اللبناني وقوات "اليونيفيل"... والجيش يتدخل... فيديو
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وشدد لاثارو على "ضرورة وجود عملية سياسية"، مشيرًا إلى أن "الطريق إلى السلام في جنوب لبنان هو طريق سياسي، وعلينا جميعا العمل على تهيئة الظروف المناسبة لحل مستدام وطويل الأمد".

كما أكد لاثارو أن "إحدى الخطوات المهمة في الأشهر الأخيرة كانت نشر المزيد من جنود الجيش اللبناني في الجنوب، ويجب الحفاظ على وجودهم، بصفتهم الضامن الوحيد لسلطة الدولة وأمنها، ولهذا، لا بد للأفرقاء الدوليين من الاستمرار في تقديم المساعدات".
واختتم لاثارو كلمته: "بينما نحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فلنجدد أيضاً التزامنا المشترك بمستقبل أكثر سلاماً، لجنوب لبنان، وللمنطقة، ولجميع النزاعات التي تسعى فيها الأمم المتحدة إلى إحلال السلام".
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وذكرت الوكالة أنه خلال الحفل، "وضع لاثارو وممثل قائد الجيش اللبناني، العميد نقولا تابت، أكاليل الزهور تكريما لذكرى حفظة السلام الذين قتلوا، مع الإشارة الى أن أكثر من 4400 جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة فقدوا أرواحهم في مهمات حول العالم منذ عام 1948، من بينهم أكثر من 330 جندياً منذ تأسيس اليونيفيل عام 1978".
ووقع إشكالان، أمس الأربعاء، بين أهالي بلدتي ياطر وفرون، جنوبي لبنان، وجنود "اليونيفيل" عقب دخولهم البلدتين، تطورا إلى سحب سلاح من قبل جنود "اليونيفيل"، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي استقدم تعزيزات إلى المنطقة.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
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14 مايو, 18:05 GMT
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه "عند محاولة جنود اليونيفيل الدخول إلى بلدة ياطر حاول الأهالي منعهم، فالتفوا ودخلوا من جهة أخرى، ما أدى إلى وقوع الإشكال"، وأضافت: "الإشكالان في بلدتي ياطر وفرون لم يتخللهما أي إطلاق نار رغم شهر السلاح من قبل جنود "اليونيفيل".
وكان تدخل الجيش اللبناني، في وقت سابق من أيار/ مايو الجاري، لفض إشكال كبير أو "شجار" بين أهالي بلدة الجميجمة ودورية من قوات "اليونيفيل" الدولية، بعد أن حاول عدد من الشبان اللبنانيين اعتراض دورية تابعة لقوات "اليونيفيل" في بلدة شبعا، جنوبي لبنان، وذلك بسبب غياب مواكبة الجيش اللبناني لهم.
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