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لتعزيز التعاون.. توقيع "اتفاق توأمة" بين حلب وغازي عنتاب التركية

لتعزيز التعاون.. توقيع "اتفاق توأمة" بين حلب وغازي عنتاب التركية

سبوتنيك عربي

أعلنت محافظة حلب في شمالي سوريا، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي حلب وغازي عنتاب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مجالات... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T15:15+0000

2025-05-29T15:15+0000

2025-05-29T15:15+0000

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وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، وقعا اتفاقية توأمة بين المدينتين، خلال لقاء رسمي جرى في قصر المحافظة في مدينة حلب، بحضور عدد من الشخصيات الإدارية والممثلين عن الجانبين السوري والتركي".وأكدت شاهين، في منشورات على منصاتها الرقمية، "أهمية مد الجسور مع المدن المجاورة في إطار التنمية الإقليمية المشتركة"، مشيرة إلى أن "تجربتها في دعم المشاريع التنموية والنسج الاجتماعي يمكن أن تُسهم في دعم مسار التعافي المبكر في مدينة حلب".وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى زيارة وفد من غرفة تجارة حلب إلى تركيا في مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، حيث أجرى لقاءات مع ممثلين عن غرف التجارة في كل من غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، ناقش خلالها الطرفان سبل إعادة فتح خطوط التبادل التجاري، وإمكانية توقيع اتفاقيات توأمة على مستوى الغرف التجارية، تمهيدًا لتعاون اقتصادي أوسع.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, حلب, غازي عنتاب, توأمة