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لتعزيز التعاون.. توقيع "اتفاق توأمة" بين حلب وغازي عنتاب التركية
لتعزيز التعاون.. توقيع "اتفاق توأمة" بين حلب وغازي عنتاب التركية
سبوتنيك عربي
أعلنت محافظة حلب في شمالي سوريا، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي حلب وغازي عنتاب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مجالات... 29.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-29T15:15+0000
2025-05-29T15:15+0000
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وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، وقعا اتفاقية توأمة بين المدينتين، خلال لقاء رسمي جرى في قصر المحافظة في مدينة حلب، بحضور عدد من الشخصيات الإدارية والممثلين عن الجانبين السوري والتركي".وأكدت شاهين، في منشورات على منصاتها الرقمية، "أهمية مد الجسور مع المدن المجاورة في إطار التنمية الإقليمية المشتركة"، مشيرة إلى أن "تجربتها في دعم المشاريع التنموية والنسج الاجتماعي يمكن أن تُسهم في دعم مسار التعافي المبكر في مدينة حلب".وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى زيارة وفد من غرفة تجارة حلب إلى تركيا في مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، حيث أجرى لقاءات مع ممثلين عن غرف التجارة في كل من غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، ناقش خلالها الطرفان سبل إعادة فتح خطوط التبادل التجاري، وإمكانية توقيع اتفاقيات توأمة على مستوى الغرف التجارية، تمهيدًا لتعاون اقتصادي أوسع.
https://sarabic.ae/20250523/تركيا-تبدأ-بتزويد-سوريا-بالغاز-الطبيعي-وتشغيل-الربط-الكهربائي-قريبا-1100888862.html
https://sarabic.ae/20250509/تركيا-تعتزم-تصدير-6-ملايين-متر-مكعب-من-الغاز-إلى-سوريا-يوميا-1100352516.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, حلب, غازي عنتاب, توأمة
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, حلب, غازي عنتاب, توأمة

لتعزيز التعاون.. توقيع "اتفاق توأمة" بين حلب وغازي عنتاب التركية

15:15 GMT 29.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Zeynel Cebeci / Nurdağı, Gaziantep (cropped image) نورداغي التركية قبل الزلزال
 نورداغي التركية قبل الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Zeynel Cebeci / Nurdağı, Gaziantep (cropped image)
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أعلنت محافظة حلب في شمالي سوريا، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي حلب وغازي عنتاب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مجالات عدة.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، وقعا اتفاقية توأمة بين المدينتين، خلال لقاء رسمي جرى في قصر المحافظة في مدينة حلب، بحضور عدد من الشخصيات الإدارية والممثلين عن الجانبين السوري والتركي".
وأوضحت أن الهدف من الاتفاقية "تعزيز العلاقات الثنائية بين حلب وغازي عنتاب، وفتح آفاق التعاون في مجالات متعددة تشمل التنمية الحضرية، والبنية التحتية، والثقافة، والخدمات العامة، والاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجابا على سكان المدينتين".
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وبحسب وسائل الإعلام، تأتي هذه الخطوة في "سياق التحركات الجارية لإعادة تفعيل العلاقات السورية –التركية على المستوى المحلي، بالتوازي مع جهود غرف التجارة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى تجاوز آثار القطيعة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن".
وأكدت شاهين، في منشورات على منصاتها الرقمية، "أهمية مد الجسور مع المدن المجاورة في إطار التنمية الإقليمية المشتركة"، مشيرة إلى أن "تجربتها في دعم المشاريع التنموية والنسج الاجتماعي يمكن أن تُسهم في دعم مسار التعافي المبكر في مدينة حلب".
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وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى زيارة وفد من غرفة تجارة حلب إلى تركيا في مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، حيث أجرى لقاءات مع ممثلين عن غرف التجارة في كل من غازي عنتاب ومرسين وهاتاي، ناقش خلالها الطرفان سبل إعادة فتح خطوط التبادل التجاري، وإمكانية توقيع اتفاقيات توأمة على مستوى الغرف التجارية، تمهيدًا لتعاون اقتصادي أوسع.
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