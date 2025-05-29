https://sarabic.ae/20250529/مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-أوكرانيا-مخاوف-روسيا-بشأن-توسع-حلف-الناتو-طبيعية-1101113866.html

مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا: مخاوف روسيا بشأن توسع حلف الناتو طبيعية

مبعوث ترامب الخاص إلى أوكرانيا: مخاوف روسيا بشأن توسع حلف الناتو طبيعية

سبوتنيك عربي

صرح كيت كيلوغ، المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إنه يعتبر مخاوف روسيا، بشأن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، "طبيعية". 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T23:02+0000

2025-05-29T23:02+0000

2025-05-30T04:15+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيلوغ لشبكة "إي بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، مستعدة لتلبية مطلب روسيا بوقف توسع الناتو شرقا، قائلا: "هذا قلق طبيعي، لقد قلنا أكثر من مرة إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو ليس مطروحًا لدينا".وأضاف كيلوغ: "ولسنا الدولة الوحيدة التي تعتقد ذلك، وكما تعلمون، ربما أستطيع أن أذكر لكم 4 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي...".وأوضح أن مسألة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي تتطلب موافقة 32 دولة من أصل 32 دولة.وتابع كيلوغ في حديثه: "وتحدثت أيضا مع كبير المفاوضين لديهم (وزير الدفاع الأوكراني) رستم عمروف، والذي سيكون كبير المفاوضين في المفاوضات المقبلة في إسطنبول... أنا أحذره دائما، لا تقل مثل هذه الأشياء (عدم المشاركة بمفاوضات السلام مع روسيا)، لأنه إذا لم تحضر، والحضور هو جزء من الحياة، ويجب أن تُظهر أنك جاد في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، عندما سُئل عن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الحلف: "هذا لن يحدث على الإطلاق".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وكان وفدان روسي وأوكراني، قد اجتمعا في 16 مايو/ أيار الجاري، بمدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصّل ومكتوب، رؤيتهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.

https://sarabic.ae/20250227/ترامب-انضمام-أوكرانيا-إلى-حلف-الناتو-لن-يحدث--1098245669.html

https://sarabic.ae/20250529/موسكو-روسيا-عازمة-على-مواصلة-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-1101113714.html

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