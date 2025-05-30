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تقارير: واشنطن وبكين ترتبان لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وشي جين بينغ
تقارير: واشنطن وبكين ترتبان لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أكد مسؤولون في واشنطن وبكين أنهم يعملون على ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T17:30+0000
2025-05-30T17:30+0000
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الصين
دونالد ترامب
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ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الصين قد خرقت اتفاق التعريفات الجمركية الموقع مع واشنطن.ويعتقد البيت الأبيض أن إجراء هذه المكالمة ضروري لإحياء مفاوضات التجارة بين البلدين، وذلك في ظل التوترات القائمة حول الملفات الاقتصادية والتجارية بين القوتين العالميتين.وفي 12 مايو/ أيار الجاري، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون جرير.
https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
https://sarabic.ae/20250505/إعلام-الصين-ترسل-البضائع-إلى-الولايات-المتحدة-عبر-دول-ثالثة-لتجنب-الرسوم-الجمركية-1100165599.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, دونالد ترامب

تقارير: واشنطن وبكين ترتبان لإجراء مكالمة هاتفية بين ترامب وشي جين بينغ

17:30 GMT 30.05.2025
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد مسؤولون في واشنطن وبكين أنهم يعملون على ترتيب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
ذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الصين قد خرقت اتفاق التعريفات الجمركية الموقع مع واشنطن.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
24 مايو 2024, 09:42 GMT
ويعتقد البيت الأبيض أن إجراء هذه المكالمة ضروري لإحياء مفاوضات التجارة بين البلدين، وذلك في ظل التوترات القائمة حول الملفات الاقتصادية والتجارية بين القوتين العالميتين.
وفي 12 مايو/ أيار الجاري، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.
وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو/ أيار 2025، إدراكا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.
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إعلام: الصين ترسل البضائع إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية
5 مايو, 05:58 GMT
وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".
كما اتفق الطرفان الصيني والأمريكي على إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الاقتصادية والتجارية، إذ سيمثل الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، فيما سيمثل الجانب الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري، جيميسون جرير.
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